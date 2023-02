यही है घोर 'कलयुग', दूर बैठे भी पत्नी-गर्लफ्रेंड को कर सकते हैं असली Kiss, खूब चर्चा में चीन का बना डिवाइस

अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, और महीनों मिल नहीं पाते हैं तो रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ता है. कई बार तो इसकी वजह से खूब झगड़ा भी होता है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर पर में आजकल जो चाहो वह मुमकिन है. हमारे आसपास की चीज़ें मशीनी हो गई हैं, और ये किसी कलयुग से कम नहीं है. नहीं, नहीं..यहां कलयुग का मतलब कुछ और नहीं बल्कि मशीनी युग से जुड़ा हुआ है. आज के समय में हर छोटी चीज़ काफी स्मार्ट हो गई है, और अब बाज़ार में एक ऐसा डिवाइस आया है जो एक दूसरे से दूर रह रहे है कपल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

चीनी की एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी डिवाइस की खोच की है, जिसकी मदद से अब दूर बैठे पार्टनर को असल फीलिंग वाली किस की जा सकेगी. इसे किसिंग डिवाइस कहा जा रहा है, और देखा जाए तो इसमें असल इंसानों की तरह होंठ बने हुए हैं, जो कि सिलिकॉन मटिरियल के हैं. रिसर्चर का कहना है कि इस डिवाइस में सेंसर लगा हुआ है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि आप किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी सिलिकॉन होंठ को चूम रहे हैं.

इंटरनेट पर खूब हो रही है चर्चा…

सोशल मीडिया पर इस डिवाइस की खूब चर्चा हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जियांग्सु प्रांत के एक विश्वविद्यालय ने इस किसिंग डिवाइस को बनाया है. इस डिवाइस में चेहरे के शेप का मॉड्यूल बना हुआ है. यूज़र्स इस डिवाइस को ब्लूटूथ और ऐप की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं.

खास बात ये है कि इस डिवाइस को जैसे ही कोई शख्स किस करेगा तो कई फीलिंग आती हैं. बताया गया है कि इस डिवाइस में स्पीड और तापमान का भी रियल वाला ही फील मिलेगा.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the “mouth” on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023