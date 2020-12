घर बैठे ऐसे पोर्ट कराएं Reliance Jio, Airtel और VI में अपना नंबर, जानिए पूरा प्रोसेस?

कोरोना की वजह से लोग घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिस वजह से इन्टरनेट या कहे हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई है. अगर आपके मोबाइल डेटा की स्पीड घटती-बढ़ती रहती है तो आपके काम पर भी असर पड़ेगा ही. इसका एक ही हल है कि अपने मोबाइल नंबर को दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करना. कोरोना वायरस महामारी के बीच घर से बाहर जाए बिना निकले ऐसे होगा नंबर पोर्ट. आइये हम आपको बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन नंबर पोर्ट कर सकते हैं.>> गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से MyJio ऐप डाउनलोड करें.>> ऐप खोलें और सबसे ऊपर दिख रहे Port सेक्शन में जाएं.>> ऐप में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे: 'Get a newJio SIM and keep the existing number' और 'change the network'.>> अब प्रीपेड और पोस्टपेड सिम के बीच अपनी जरूरत के मुताबिक चुनाव करें>> अब अपनी जरूरत के मुताबिक एक प्लान चुनें>> अपनी लोकेशन कन्फर्म करें>> आपको दो ऑप्शन मिलेंगे- Doorstep और store pickup.अगर आप घर से बाहर स्टोर नहीं जाना चाहते तो Doorstep ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें. अपनी सुविधानुसार डेट और टाइम सिलेक्ट करें. आप नई सिम की डिलिवरी को ट्रैक भी कर सकते हैं.>>AirtelThanks ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें.>> इसके बाद प्लान सिलेक्ट करें और पोर्ट-इन की रिक्वेस्ट कन्फर्म करें.>> इसके बाद एयरटेल आपके द्वारा दिए गए अड्रेस पर एक एग्जिक्युटिव को भेजेगी ताकि आपकी डीटेल्स कलेक्ट कर नई सिम डिलिवर हो सके.>> वोडाफोन आइडिया ऐप में जाएं और MNP पेज पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर व शहर एंटर करें.>> अब अपनी जरूरत के अनुसार Vodafone RED Postpaid प्लान चुनें.>> ‘Switch to Vodafone’ बटन पर क्लिक करें>> फ्री सिम डिलिवरी के लिए अपना अड्रेस आर पिन कोड एंटर करें.