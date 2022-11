जानिए किन किन कंपनियों के पास है आपका डेटा और इसे कैसे करें डिलीट

हाइलाइट्स डाक्यूमेंट्स को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल करें. किन कंपनियों के पास है आपका डाटा इसे चेक करने के लिए saymineapp पर जाएं. इतना ही नही अब आप अपने डेटा को घर बैठे डिलीट भी करवा सकते हैं.

नई दिल्ली. लोगों के डेटा को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज्ड कंपनियां हैं, जिनके पास लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं. कई बार यह डाक्यूमेंट्स जाने अनजाने में खुद से ही लोग अलग-अलग कंपनियों को दे देती हैं. इसके बारे में उन्हें खुद भी जानकारी नहीं होती है. इसके अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय भी कुछ लोग जानबूझकर अलग-अलग वेबसाइट पर अपनी जानकारी साझा करते हैं.

क्या आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स किन किन कंपनियों के पास है. अगर नहीं, तो अब आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का कहां इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा आप चाहें तो सीधे तौर पर इसे रिक्लेम भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Toyota Innova Hycross एमपीवी से उठा पर्दा, जानें 5 बड़ी बातें



इस वेबसाइट की मदद से लें पूरी जानकारी

किन कंपनियों के पास आपका डेटा है और वे लोग इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए saymineapp पर विजिट करें. यह पूरी तरह से मुफ्त है. इसके अलावा डायरेक्ट आप गूगल पर भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. गौरतलब है कि ऐप को किसी भी तरह की परमिशन देने से पहले टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें.

ऐसे चेक करें किस कंपनी के पास है आपका डाटा

1-किस कंपनी के पास आपका डाटा उपलब्ध है इसे चेक करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करें.

2- गूगल क्रोम खुलने के बाद इसमें saymineapp सर्च करें

3-इसके बाद आपके 3 विकल्प मिलेंगे इनमें से Discover where your personal data is online पर क्लिक करें.

4- अब Get started पर क्लिक कर नाम की सही स्पेलिंग डालें.

5- इसके बाद आप लिस्ट में उन सभी कंपनियों को देख सकते हैं जिनके पास आपका डाटा उपलब्ध है.

6- इसका कहां इस्तेमाल हो रहा है ये जानने के लिए चेक लिस्ट पर क्लिक करें.

यह भी पढ़ें: 7 सीटर लेआउट के साथ भी आएगी मारुति सुजुकी जिम्नी, जानें कब उठेगा पर्दा



डेटा रिक्लेम कैसे करें

1-डेटा रिक्लेम यानी डिलीट करने के लिए तीसरे विकल्प का चयन करें.

2-यहां आप take action to remove unnecessary data पर क्लिक करें.

3-इसके बाद आप जिस वेबसाइट और एप्लीकेशन से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें.

4- एक साथ हर जगह से इसे डिलीट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें.

5- इसके बाद टेक एक्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी जगह से डाटा डिलीट करवा सकते हैं.

6- रिक्वेस्ट सेंड होने के कुछ दिनों बाद आप दोबारा इसकी जांच कर सकते हैं.

Tags: Data Privacy, Mobile, Tech news, Technology