सुष्मिता सेन को ट्विटर पर ब्लू टिक दिलाने में ललित मोदी ने की थी मदद, सालों पुरानी पोस्ट से हुआ खुलासा

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष ललित मोदी ने खुलासा किया है कि वह अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं. उनकी इस घोषणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हैरान कर दिया. कई लोगों ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा तक नहीं था कि दोनों एक-दूसरे को जानते भी हैं.

इसके बाद लोग इंटरनेट पर उनके बारे में जानकारी इकठ्ठा करने में जुट गए और पाया कि मोदी और सेन वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और वे गहरे दोस्त हैं. वे सोशल मीडिया पोस्ट पर अक्सर एक-दूसरे का जिक्र करते थे. यहां तक कि भगोड़े व्यवसायी ने एक बार पूर्व ब्यूटी क्वीन के ट्विटर वेरिफिकेशन में भी मदद की थी. उनकी एक पुरानी पोस्ट से यह जानकारी सामने आई हैं.

Yippppeeee!!! Finally my twitter acc is verified!! Thank you Lalit(Modi):) for all your help! Sooooo much for a tick mark;) party time:))

2011 में मिला ब्लू टिक मार्क

यह ट्वीट 2011 का है, जिसमें सुष्मिता सेन ने ललित मोदी को ट्विटर पर ‘ब्लू टिक मार्क’ दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि फाइनली मेरा ट्विटर अकाउंट वेरिफाई हो गया !! ललित मोदी आपकी मदद के लिए का शुक्रिया! इसके अलावा दोनों के बीच बातचीत के अन्य उदाहरण भी ऑनलाइन सामने आए हैं. एक ट्वीट ट्वीट में ललित मोदी ने पूर्व मिस यूनिवर्स से अपने एसएमएस का जवाब देने के लिए कहा.

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022