मात्र 5,000 रुपये मिल रहा है स्मार्टफोन, Lava Mobiles दे रही है ये धांसू फोन

Lava Mobiles: ये सही है कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है. आम आदमी से लेकर कारोबारी हो या फिर समाज के किसी भी हिस्से के लोग, सभी अपनी जरूरत का ज्यादातर काम मोबाइल फोन के जरिये ही पूरा करते हैं. इसके बाद भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच से स्मार्टफोन आज भी दूर हैं. ऐसे लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां समय-समय पर कम कीमत पर अच्छे फीचर वाले फोन बाजार में उतारती रहती हैं.

लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी लावा मोबाइल्स (Lava Mobiles) ने हाल ही में बहुत ही कम कीमत पर एक धांसू मोबाइल फोन बाजार में उतारा है. LAVA Z21 स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज कैपेसिटी दी हुई है. फोन में पावर के लिए 3100 mAH की बैटरी लगाई गई है. इस फोन की कीमत मात्र 5,299 रुपये है. इस कीमत पर इतनी खूबियों वाला मोबाइल फोन मिलना मुश्किल है.

एक्सचेंज ऑफर भी

LAVA Z21 स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट अमेजन (Amazon) पवर बिक्री के लिए उपलब्ध है. अमेजन इस फोन पर एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रहा है. अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो उसके बदले में आप लावा जेड 21 फोन खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस फोन को 249 रुपये की मासिक किस्तों पर भी खरीदा जा सकता है.

अमेजन पर आपको इस फोन की खरीद पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है. अगर आप एचएसबीसी कैशबैक कार्ड (HSBC Cash Card) से शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक भी मिलेगा.

