NASA Robot to Hunt Aliens: धरती के बाहर जीवन? पता लगाने शनि के बर्फीले चांद पर 'सांप' भेजेगा नासा

नई दिल्ली. नासा की जेट प्रॉप्लशन लेबोरेटरी यानी JPL के वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप जैसा दिखने वाला स्नेक रोबोट शनि ग्रह के बर्फीले चांद (Icy Moons) के मुश्किल टरेन में एलियंस के होने का पता लगा सकते हैं.

बता दें कि शनि ग्रह की 124 चंद्रमाएं हैं. नासा के वैज्ञानिक शुरुआत में जिस बर्फीले चंद्रमा पर एलियन लाइफ का पता लगाने कोशिश कर रहे हैं वो है Enceladus. ये चंद्रमा अपनी बर्फीली सतह से पानी फेंकने के लिए जाना जाता है. माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में Enceladus में जीवन होने की संभावना बेहद ज्यादा है.

इसके लिए JPL ने एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर यानी EELS रोबोट डिज़ाइन किया है, जो Enceladus के असमतल सरफेस पर चल सकता है. इस रोबोट में रोटेटिंग सेग्मेंट लगाकर उन्हें जोड़ा गया है. जिसकी मदद से वो ऊबड़-खाबड़ सतह पर भी आसानी से चल सकता है.

EELS टीम का मानना है कि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है. धीरे-धीरे ये और बेहतर होगा और फिलहाल इसे फंडिंग के लिए अप्रूव नहीं किया गया है. इस रोबोट की लगातार टेस्टिंग की जा रही है. टेस्ट के नतीजों के आधार पर उसमें लगातार सुधार भी किए जा रहे हैं.

नासा के रिसर्च टेक्नोलॉजिस्ट मासाहिरो ओनो ने रोबोट की टेस्टिंग की तस्वीरें सितंबर में ट्वीट की थीं. उन्होंने लिखा था, ‘नासा के जेपीएल के ये रोबोटिस्ट कनाडा के एथाबास्का ग्लेशियर में क्या कर रहे हैं? हम ईल्स के सेंसर हेड की टेस्टेंग कर रहे हैं. ये एक स्नेक रोबोट है जो संभवतः भविष्य में Enceladus को एक्सप्लोर करेगा.’

What are these roboticists from @NASAJPL doing on the Athabasca Glacier in Canada now?

We are testing the sensor head of EELS, a snake robot that would possibly explore Enceladus vents in the future! pic.twitter.com/F1OFpxag8C

— Hiro Ono / 小野雅裕 (@masahiro_ono) September 12, 2022