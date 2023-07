खूब चल रही ChatGPT की दुकान! देखा-देखी मार्क ज़करबर्ग ने भी की तैयारी, नाम रखा Llama 2, अब होगा कंपीटिशन

हाइलाइट्स मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने की साझेदारी पेश किया जाएगा लैंग्वेज मॉडल Llama 2 ये मॉडल GPT-4 से करेगा मुकाबला

नई दिल्ली. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. ऐसे में टेक दिग्गज कंपनियां लेटेस्ट और बेस्ट AI टेक ऑफर करने में लगी हुई हैं. बीते दिनों मार्क जकरबर्ग ने ये घोषणा की थी कि मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत नेक्स्ट जनरेशन ओपन-सोर्स लैंग्वेज मॉडल Llama 2 को पेश किया जाएगा.

मेटा सीईओ ने कहा कि इस मॉडल को जल्द ही फ्री में रिसर्चर्स और दूसरों को कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. ये लेटेस्ट पावरफुल मॉडल OpenAI के GPT-4 से मुकाबला करेगा. मेटा ने कहा कि Llama 2 AI इकोसिस्टम में प्रोग्रेस को अनलॉक करेगा. कंपनी ने 7बी, 13बी और 70बी पैरामीटर्स के साथ प्रीट्रेंड और फाइन-ट्यून मॉडल लॉन्च किए हैं.

मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि Llama 2 को इसके पुराने मॉडल की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा डेटा के साथ प्री-ट्रेन किया गया है. साथ ही इसके आर्किटेक्चर को भी इंप्रूव किया गया है. फिलहाल यूजर्स इन मॉडल्स को Microsoft के सेफ्टी और कंटेंट टूल्स के साथ Azure के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

Llama 2 को मेटा रिसर्च लैब में Yann LeCun की अगुवाई वाली टीम में क्रिएट किया गया है. इन्हें न्यूरल नेटवर्क्स का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Llama 2 ने GPT-3 से बेहतर परफॉर्म किया और ये चैट मॉडल क्वालिटी में ChatGPT की ही तरह है. हालांकि, इसमें अभी कोड करने की क्षमता नहीं है.

इसमें ह्यूमन फीडबैक के आधार पर भी कई इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं. Llama 2 कमर्शियल यूज के लिए तब उपलब्ध होगा जब मॉडल का इस्तेमाल करके बनाए गए प्रोडक्ट के 700 मिलियन से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स होंगे. क्वालकॉम 2024 से Llama 2 मॉडल को फोन, लैपटॉप और हेडसेट में इंटीग्रेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलाबोरेट कर रहा है. Llama 2 की क्षमताओं को जानकार AI एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा.

क्या कर सकता है Llama 2?

Llama 2 एक लार्ज लैंग्वेज मॉड (LLM) है, जिसका उपयोग ChatGPT जैसे चैटबॉट्स क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है. एलएलएम को भारी डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है जो उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज और यहां तक कि प्रोग्रामिंग को रेप्लिकेट करने की अनुमति देता है. अब जब मेटा द्वारा Llama 2 को ओपन-सोर्स किया जा रहा है. तब इसके कंटेंट लोगों के लिए फ्री में एक्सेस के लिए उपलब्ध होंगे. साथ ही यूजर्स दूसरे कामों के लिए खुद का AI चैटबॉट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके ट्विक भी कर सकेंगे.

Llama 2 को ओपन सोर्स बनाने का लक्ष्य ये है कि इससे स्टार्ट-अप्स और दूसरे बिजनेस एक्सेस कर सकें और खुद का AI प्रोडक्ट बनाने केलिए इसे ट्विक कर सकें. इसे AI चैटबॉट्स की लिस्ट भी बढ़ेगी जो OpenAI के ChatGPT या Google Bard से मुकाबला कर सकेंगे. दिलचस्प बात यह है कि Microsoft OpenAI में सबसे बड़ा निवेशक है. फिर भी कंपनी Llama 2 को सपोर्ट कर रही है.

Llama 2 को ऐसे करें ट्राई:

फिलहाल Llama 2 को ट्राई करने का सबसे आसान तरीका Perplexity AI के जरिए है. इसके लिए आपको llama.perplexity.ai पर जाना होगा. ये लिंक एक चैटबॉक्स ओपन करेगा वहां ‘Hello! I am a LLaMa created by Meta AI and brought to life by the Perplexity team’ लिखा मिलेगा. यहां नीचे बॉक्स में यूजर्स अपनी क्वेरी डाल सकेंगे.

