केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 138 सट्टेबाजी करने वाले और 94 लोन देने वाले चीन के कई ऐप को बैन कर दिया है. जानकारी मिली है कि इस फैसले के लागू होने के बाद सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई घरेलू ऐप पर भी इसका असर पड़ा है.

कई ऐप ने इस बात की जानकारी दी है कि फैसले के बाद उनके कामकाज पर असर देखने को मिल रहा है. इनमें से एक LazyPay भी है, जिसे ब्लॉक किया गया है. PayU द्वारा समर्थित LazyPay ने जानकारी दी है कि उनकी वेबसाइट और ऐप ने काम करना बंद कर दिया है और वो इस मामले को सुलझाने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं.

LazyPay ऐप क्या है और कैसे काम करता है?

Lazypay App द्वारा ग्राहकों के लिए Personal Loan, Buy Now Pay Later, No Cost EMI और Scan & Pay Later जैसी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जाती है. आप इसके माध्यम से पर्सनल लोन और ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरह Pay later की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार Kissht पर भी असर है. हालांकि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐप के काम न करने की वजह चीन को लेकर किए गए एक्शन से जुड़ी है या नहीं.

Kissht App क्या है और कैसे काम करता है?

Kissht App भारत का Online Loan देने वाला ऐप है. इस ऐप के ज़रिए कोई भी फ्रिज, TV, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान को आसानी से EMI पर खरीद सकता है.

Kissht Loan App मुख्य रूप से 3 तरह के लोन देता है.

ऑनलाइन शॉपिंग की खरीद पर लोन, क्विक पर्सनल लोन और रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट. यह एक Revolving Credit Limit प्रदान करता है, जिसमे आप अपनी क्रेडिट लिमिट का उपयोग 2 या 24 महीने में कर सकते है.

सरकार ने क्यों बैन किए ऐप्स?

सरकार ने ऐप बैन की कार्रवाई उन खबरों के बाद की है जिसमें लोन एप के जरिए आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की बात सामने आई है.

