अजीबो-गरीब डिवाइस, आपकी हंसी असली या नकली? पता करती है ये मशीन

नई दिल्ली. ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको हंसी ना आ रही हो फिर भी आपने ऑनलाइन किसी से बातचीत के दौरान LOL टाइप कर दिया हो. LOL का मतलब लाफ आउट लाउड होता है. यानी खुल कर हंसना. इसी को ध्यान में रखकर एक शख्स एक ऐसी डिवाइस को तैयार किया है जो आपको फेक LOL करने नहीं देगा.

इस डिवाइस को Brian Moore नाम के शख्स ने तैयार किया है. इनका मानना है कि हंसी ओरिजनल होनी चाहिए. Moore ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि इस डिवाइस का नाम The LOL Verifier है. ये डिवाइस आपके कीबोर्ड और आपके कंप्यूटर के बीच रहता है और ये आपको तभी LOL टाइप करने देता है जब आपने सचमुच खुल के हंसा हो.

ट्विटर पर पोस्ट किया है वीडियो

यानी ये डिवाइस इंटरनेट जैसे कम प्रामाणिक जगह पर प्रामाणिकता लाएगा. Moore ने ट्विटर पर इस डिवाइस का एक वीडियो भी पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, मुझे याद है कि पहले LOL का मतलब लाफ आउट लाउड होता था. अब इसका कोई खास मतलब नहीं रह गया है. अब ये केवल एक मैसेज तक सीमित रह गया है.

I made this thing called LOL Verifier: a device that only lets you type lol if you’ve actually laughed out loud pic.twitter.com/Gsc63yGEm0

— Brian Moore (@lanewinfield) January 3, 2023