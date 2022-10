Apple Mac को मिला लेटेस्ट OS अपडेट, यूज़र्स को मिल गए ये नए फीचर; ऐसे करें डाउनलोड

हाइलाइट्स ऐपल ने बताया है कि मैकOC Ventura उसके ईन-हाउज़ PCs के लिए उपलब्ध है. मैकOS वेंचुरा के साथ आने वाला सबसे खास फीचर स्टेज मैनेजर है. Apple मैक डिवाइस में पासकी (Passkey) फीचर ऐड किया गया है.

ऐपल ने अपने लेटेस्ट Mac लाइट कंप्यूटर के लिए लेट्स्ट macOS Ventura पेश कर दिया है. नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई नए फीचर्स भी आएं है, जिसमें कि स्टेज मैनेजर, ऑडियो कंटेंट के लिए लाइव कैप्शन, वीडिय के लिए लाइव टेक्स्ट और मैसेज एडिट का ऑप्शन शामिल है. ऐपल ने बताया है कि मैकOC Ventura उसके ईन-हाउज़ PCs के लिए उपलब्ध है.

ये नया macOS वेंचुरा मेल ऐप में ईमेल भेजने को Undo करने की क्षमता प्रदान करता है. यूज़र्स मेल ऐप में सेंड शेड्यूल भी कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम में ‘रिमाइंड मी’ और ‘फॉलो अप’ फीचर को भी जोड़ा गया है जो यूज़र्स को मेल का बेहतर तरीके से ट्रैक रखने में मदद करेगा…

ये है वह ईन-हाउज़ PC जिसमें चलेगा MacOS Ventura…

-iMac 2017 और उसके बाद

-iMac Pro 2017

-MacBook Air 2018 and later

-MacBook Pro 2017 and later

-Mac Pro 2019 and later

-Mac Studio 2022

-Mac Mini 2018 and later

-MacBook 2017.

Apple मैक डिवाइस में आने वाली एक दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें पासकी (Passkey) है. पासवर्ड बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया, पासकी एक सिक्योरी साइन-इन प्रोसेस है. OS यूज़र्स को एक अलग लाइब्रेरी में परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों के साथ फोटो और वीडियो शेयर करने की अनुमति देता है.

खास हैं फीचर्स

मैकOS वेंचुरा के साथ आने वाला सबसे खास फीचर स्टेज मैनेजर है जो ऑटोमैटिक रूप से ऐप्स और विंडोज़ को ऑर्गनाइज़ करने में मदद करता है. स्टेज मैनेजर के साथ यूज़र्स अपने एक्टिव ऐप को सेंटर में और अन्य खुले ऐप को स्क्रीन के बाईं ओर रख सकते हैं.

अडिशनल फीचर्स की बात करें तो नए OS से मैक के लिए एक नया क्लॉक ऐप, मैक के लिए वेदर ऐप और एक नया रिडिज़ाइन किया गया सेटिंग्स ऐप मिलेगा.

कैसे करें डाउनलोड?

मैकोज़ वेंचुरा भारत समेत दुनिया भर के मैक यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं वह ऊपर बाईं ओर Apple मेनू पर नेविगेट करके और फिर सिस्टम प्रेफरेंस पर क्लिक करके अपडेट को चेक कर सकते हैं. यहां यूज़र्स को Software Update पर क्लिक करना होगा.

