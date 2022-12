इस सिंपल ट्रिक से किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को बनाएं Black & White

हाइलाइट्स Ctrl+window+c बटन दबा कर कंप्यूटर या लैपटॉप को ब्लैक एंड व्हाइट करें. सेटिंग में जाकर कलर फिल्टर में अपने हिसाब से रेड और येलो भी कर सकते हैं. दोबारा से इसे नार्मल करने के लिए कलर फिल्टर ऑप्शन को डिसेबल कर दें.

नई दिल्ली: कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीन कलर को बदलना बहुत आसान है. कई बार लोगों से गलती से इसे बदल जाने के बाद परेशान हो जाते हैं. दरअसल सेटिंग में कुछ बदलाव कर इसे ब्लैक एंड व्हाइट या फिर रेड और ब्लू कोई भी कलर अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से कोई भी गैजेट्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बगैर किसी वेबसाइट पर विजिट किए इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं.

कलर में बदलाव करने के बाद इसे दोबारा नॉर्मल करना ना भूलें. इसे ब्लैक एंड वाइट करने के बाद दोबारा नार्मल करने के बारे में भी जरूर जान लें.

यह भी पढ़ें: फोन में नहीं सेव है नंबर तब भी दिखेगा कॉलर का नाम! जल्द आ सकता है नया नियम

लैपटॉप की सेटिंग में करें ये बदलाव

किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर या गैजेट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल विंडोज सेटिंग में जाकर इसे बदल सकते हैं. इसके अलावा शॉर्टकट key की भी मदद ले सकते हैं. इसे ब्लैक एंड वाइट करने के बाद दोबारा से नॉर्मल कैसे करें इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है. कई बार लोग ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसे नॉर्मल करना भूल जाते हैं.

कंप्यूटर को ऐसे करें ब्लैक एंड वाइट

किसी भी विंडो पीसी में स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए डायरेक्ट इसकी सेटिंग में जाकर भी बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा एक शॉर्टकट key की मदद ले सकते हैं. Ctrl+window+c ये तीनों बटन एक साथ दबाने के बाद स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट करना आसान है. किसी की भी कंप्यूटर और लैपटॉप में इन तीनों बटन को एक साथ दबा कर इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं. इसके अलावा इसे नार्मल करने के लिए विंडो सेटिंग के ऊपर क्लिक करें.

यह भी पढ़ें: WhatsApp Ban: वॉट्सऐप ने भारत में बैन किए 23 लाख से ज्यादा अकाउंट, जानिए वजह

दोबारा नार्मल करने के लिए फॉलो करें स्टेप

1. ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसे दोबारा नार्मल करने के लिए सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर कलर फिल्टर लिखें.

2. इसे मिलने के बाद इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें.

3. अब allow the shortcut key to toggle filter on or off के ऊपर टिक करें.

4. Select colour filter सेक्शन में अपने हिसाब से किसी भी कलर को पसंद कर सकते हैं.

5. लैपटॉप को नार्मल करने के लिए सबसे ऊपर use colour filter को ऑफ कर दें.

Tags: Mobile, Tech Tricks, Technology