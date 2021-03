दमदार स्मार्ट टीवी से लेकर बजट स्मार्टफोन तक, भारत में इस हफ्ते लॉन्च हो रही हैं ये शानदार डिवाइस

गैजेट (Gadgets) लवर, स्मार्ट टीवी (SmartTV) और किसी नए स्मार्टफोन (Smartphone) का इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा होने वाल है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस हफ्ते नए स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक नई डिवाइस लॉन्च होने के लिए तैयार है. इस हफ्ते रेडमी और आईटेल जैसी ब्रैंड अपनी नई स्मार्ट टीवी लाने जा रही हैं, साथ ही सैमसंग (Samsung) और माइक्रोमैक्स (Micromax) बाज़ार में नया स्मार्टफोन पेश करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में अगर अब तक आप भी नई स्मार्ट टीवी या स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी डिवाइस आने वाली है...सैमसंग गैलेक्सी का A52 मिड-रेंज फोन हो सकता है. इसमें 6.5 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसे Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है. कैमरे के तौर पर इस फोन में 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इस स्मार्टफोन को पावर बैकअप के लिए 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी मिलेगी. लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक इसके 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 26,499 रुपये और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है.सैमसंग गैलेक्सी A72 में में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है. ये स्मार्टफोन Snapdragon 720G प्रोसेसर से लैस होगा. फोन में पावर के लिए 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो कि 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. उम्मीद की जा रही है कि इस फोन को 34,999 रुपये के शुरुआती कीमत (8GB + 128GB वेरिएंट) और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये हो सकती है.मेड इन इंडिया Micromax का नया स्मार्टफोन In 1 19 मार्च को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल इस फोन के फीचर्स को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फोन बजट सेगमेंट का होगा. जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले कंपनी ने बाज़ार में वापसी करते हुए Micromax In 1b और Micromax In Note 1 स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले नए स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स In 1 की कीमत 15,000 रुपये के अंदर होगी.रेडमी की पहली स्मार्ट TV भारत में 17 मार्च को लॉन्च की जाएगी. इस स्मार्ट टेलिविजन के अब तक जो टीजर आए हैं, उनके मुताबिक ये टीवी 'XL एक्सपीरिएंस' के साथ आएगी. इससे पता लगता है कि ये टेलिविजन 4K HDR स्क्रीन्स के साथ सिर्फ बिग-स्क्रीन वेरिएंट्स में आएगी.itel की नई ‘मेड इन इंडिया’ एंड्राइड स्मार्ट टीवी भारत में 18 मार्च को लॉन्च होगी. सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीज़र के मुताबिक itel ब्रैंड दो स्क्रीन साइज 32 इंच और 43 इंच में आएगी. इसके अलावा कंपनी 55 इंच स्क्रीन साइज में स्मार्ट टीवी लॉन्च करने की तैयारी में है. कहा जा रहा है कि इस टीवी का सीधा मुकाबला Realme और Xiaomi से होगा.