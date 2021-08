26 अगस्त को है Xiaomi का बड़ा इवेंट! Mi 5X स्मार्ट TV के साथ लॉन्च होंगे कई खास प्रोडक्ट

शियोमी 26 अगस्त को होने वाले अपने स्मार्टर लिविंग इवेंट (Smarter Living Event) में अपने नए स्मार्ट टीवी Mi TV 5X को पेश करेगी. Mi अपने इस इवेंट को 26 अगस्त को 12 बजे को शुरू करेगा. इस इवेंट के लिए कंपनी ने Mi बैंड 6 और Mi नोटबुक को लॉन्च करने की खबर पहले ही कंफर्म कर दी है. अब कंपनी ने अपने स्मार्ट टीवी Mi TV 5X को भी इसी इवेंट में लॉन्च करने की घोषणा की है. कंपनी की स्मार्ट टीवी 2019 में लॉन्च हुई स्मार्ट टीवी 4X की अगली सीरीज़ है. हालांकि कंपनी ने अपने इस स्मार्ट टीवी के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये स्मार्ट टीवी इंडिया फर्स्ट डिवाइस है.

कंपनी ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर शेयर किए गए स्मार्ट टीवी के टीज़र पोस्टर से पता चला है कि ये स्मार्ट टीवी मेटालिक केस के साथ आएगा. इसके अलावा इस स्मार्ट टीवी कि ऑडियो पार्ट बेस्ट होगा क्योंकि टीज़र में इस टीवी के साथ बेस्ट डॉल्बी साउंड देने का दावा किया है.

इसके अलावा ये स्मार्ट टीवी PatchWall UI के नए जनरेशन पर बेस्ड होगा और स्मार्ट टीवी में पावरफुल गूगल असिस्टेंट सपोर्टेड माइक दिया जाएगा.

