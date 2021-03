Micromax In 1 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग आज, लॉन्चिंग से पहले फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक

आज देसी स्मार्टफोन कंपनी Micromax अपनी पॉपुलर In Series Mobiles का नया मोबाइल Micromax In 1 लॉन्च करने जा रही है. यह बजट सेगमेंट का फोन है. बता दें कि यह कंपनी की In सीरीज का तीसरा फोन होगा. इससे पहले Micromax In 1b और In Note 1 स्मार्टफोन्स लाए जा चुके हैं. नए फोन को कंपनी 'इंडिया का नया ब्लॉकबस्टर' बता रही है. Micromax In 1 की टक्कर Xiaomi Redmi 9 Prime और Poco M2 से होगी. फोन की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए की जाएगी. फोन के लॉन्च इवेंट को आज दोपहर 12 बजे से micromaxinfo.com पर देखा जा सकता है.Micromax In 1 एक बजट स्मार्टफोन होगा, जिसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया जाएगा. फोन में 6 जीबी तक की रैम और 128 जीबी तक की स्टोरेज दी जाएगी. फोन 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट में भी आ सकता है.Micromax In 1 स्मार्टफोन में 6.67 इंच फुल एचडी प्लस पंच-होल डिस्प्ले दिया जाएगा. Micromax In 1 का डिजाइन Micromax In Note 1 की तरह होगा. फोन एंड्राइड 10 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा. फोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है.लॉन्चिंग से पहले ही फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस सामने आ चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोमैक्स इन 1 की कीमत करीब 9,999 रुपये या 8,999 रुपये हो सकती है.