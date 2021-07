सिर्फ 8,999 रुपये हैं इस 6GB RAM वाले धांसू स्मार्टफोन की कीमत, मिलेगी 5000mAh बैटरी

माइक्रोमैक्स IN 2b (Micromax IN 2b) और एयरफंक TWS ईयरबड्स भारत में लॉन्च हो गए हैं. इस ईयरबड्स के साथ माइक्रोमैक्स ने भारत में ऑडियो सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है. कंपनी के नए फोन की सबसे खास बा इसकी 5000mAh की बैटरी, और इसका डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इन तीनों नए प्रोडक्ट की बिक्री फ्लिपकार्ट पर रखी जाएगी. Micromax IN 2b को दो स्टोरेज वेरिएंट 4GB+64GB और 6GB+64GB वेरिएंट में पेश किया गया है. फोन के 4जीबी मॉडल की कीमत 7,999 रुपये और 6जीबी मॉडल की कीमत 8,999 रुपये रखी गई है.

ग्राहक इस फोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर वेरिएंट में घर ला सकते हैं. इस फोन को 6 अगस्त से बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. आइए जानते हैं कैसे हैं इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशंस.

Micromax IN 2b में 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 400 निट्स ब्राइटनेस मिलती है. ये नया फोन एंड्रॉयड 11 OS पर काम कर रहा है, जिसको लेकर कंपनी ने वादा किया गया कि 2 साल तक अपडेट दिया जाएगा. इसमें ARM cortex A75 चिपसेट दी गई है, और इसमें 6GB तक की रैम और 64 GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

फोन में डुअल कैमरा सेटअप

कैमरे के तौर पर इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेंसर के साथ आता है. सेल्फी के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. अच्छी बात ये है कि ये फोन FHD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है, और इसमें प्ले और पॉज़ रिकॉर्डिंग फीचर भी है.

पावर के लिए इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें टाइप-C चार्जिंग, 3 इन 1 सिम स्लॉट, ब्लूटूथ 5.0, 5Ghz Wifi-Fi और VO-Wifi जैसे फीचर्स दिए गए हैं.