4GB RAM, 5000mAh बैटरी वाले Micromax के नए फोन पर मिल रहा है बड़ा ऑफर, आज है पहली सेल

माइक्रोमैक्स इन नोट 2 (Micromax In Note 2) को इस हफ्ते लॉन्च किया गया है, और आज पहली बार इसे सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. फोन की सेल दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है. Micromax In Note 2 की कीमत 13,490 रुपये में लॉन्च किया गया, जो कि इसके 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इंट्रोडक्ट्री ऑफर के तहत Micromax In Note 2 को लिमिटेड टाइम के लिए 12,490 रुपये में पेश किया जा रहा है. Flipkart सिटी बैंक कार्ड के तहत 10% की छूट, और साथ ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के तहत 5% का कैशबैक मिलेगा.

माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.43 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 20:9 अस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है. इसमें रेगुलर 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, और प्रोटेक्शन के लिए के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है.

(ये भी पढ़ें-7 हज़ार रुपये से भी सस्ता हुआ 6000mAh बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, मिलेगा फुल HD+ डिस्प्ले)

मिलेगा एंड्रॉयड 11

माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में ऑक्टा कोर मीडियाटेक Helio G95 प्रोसेसर मिलता है, और ये 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है. ये फोन एंड्रॉयड 11 सॉफ्टवेयर पर काम करता है, और कहा गया है कि लगातार एक साल तक इसे सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि एंड्रॉयड 12 कब रोलआउट किया जाएगा. यूज़र्स को इस फोन के पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. फोन के साथ फेस अनलॉक फीचर भी दिया जाएगा.

कैमरे के तौर पर फोन में Samsung GM1 ISOCELL सेंसर के साथ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है. इसके कैमरे में मे नाइट मोड और AI मोड मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp पर बढ़ाना है पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी तो मिनटों में एक्टिवेट करें two step verification, जानें तरीका)

पावर के लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसे 25 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकेगा. फोन में माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है, और साथ ही इसमें Wifi, ब्लूटूथ, GPS और FM रेडियो जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tags: Flipkart, Micromax, Tech news