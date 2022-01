Micromax In Note 2 vs Realme 9i: एक दूसरे से कितने अलग हैं ये दोनों फोन, और किसकी है सस्ती कीमत

2022 के आते ही स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने नए-नए फोन की पेशकश शुरू कर दी है. कंपनी बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन से लेकर वनप्लस 9RT और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जैसे फ्लैगशिप फोन को भी पेश किया है. नए लॉन्चिंग के बीच हाल ही में नए चीनी फोन और भारतीय के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है. दरअसल मेड इन इंडिया फोन माइक्रोमैक्स In Note 2 (Micromax In Note 2) को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और दूसरी तरफ चीनी कंपनी रियलमी 9i (Realme 9i) को भी पेश किया गया है, और दोनों की कीमत लगभग एक जैसी ही है, और दोनों फोन के ग्राहकों एक सेगमेंट का है. हालांकि फीचर्स के मामले में ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. आइए जानते हैं Micromax In Note 2 और Realme 9i एक दूसरे से कितने अलग हैं…

Micromax In Note 2 vs Realme 9i: कीमत- माइक्रोमैक्स In Note 2 को इस हफ्ते 13,490 रुपये की कीमत में पेश किया है, जो कि इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है. दूसरी तरफ Realme 9i की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है, जो कि इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है, और इसके टॉप वेरिएंट की कमत 15,999 रुपये है, जो कि इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए है. Micromax In Note 2 और Realme 9i फ्लिपकार्ट और अपनी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

Micromax In Note 2 VS Realme 9i: स्पेसिफिकेशन

माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.43 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 20:9 अस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है. इसमें रेगुलर 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, और प्रोटेक्शन के लिए के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है.

Realme 9i में 6.6 इंच का फुल HD + डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोलूशन 2400×1080 पिक्सल है. इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस 480 निट्स और रिफ्रेश रेट 90Hz का है. नए फोन Realme 9i में स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6nm प्रोसेस पर बना है.

Micromax In Note 2 VS Realme 9i: कैमरा

कैमरे के तौर पर फोन में Samsung GM1 ISOCELL सेंसर के साथ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है. इसके कैमरे में मे नाइट मोड और AI मोड मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

कैमरे के तौर पर Realme 9i में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. इसमें इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि अपर्चर f/1.8 के साथ आता है. इसके कैमरे में फेज ऑटो डिटेक्शन भी मिलेगा. इसका दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस है. सेल्फी के लिए इस फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

