Microsoft की सर्विस डाउन होने पर मीमर्स की हुई मौज! जमकर शेयर हुए फनी मीम्स, देखकर आप भी हंस पड़ेंगे

नई दिल्ली. कल यानी 25 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं जैसे Teams, Outlook, Microsoft 365, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Graph और Azure भारत समेत दुनिया में काफी समय तक प्रभावित रही थीं.

इसकी जानकारी डाउन डिटेक्टर वेबसाइट DownDetector ने दी थी. इस बीच मीमर्स ने भी खूब मजे लिए और एक से बढ़कर एक मीम्स दिनभर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते रहे. हमने यहां फिलहाल इनमें से कुछ मीम्स को कलेक्ट किया है.

ट्विटर पर यूजर्स ने एक से बढ़कर एक मीम शेयर किए. किसी अक्षय कुमार की तस्वीर शेयर की तो कुछ ने लिखा कि ऑफिस में कैसी पार्टी हो रही है. आइए देखते है.

Me seeing Microsoft Teams crash: pic.twitter.com/ZyMMqb9PWe — McLovin (@IAmLuke_M) January 25, 2023

#MicrosoftTeams when boss cannot see you are online or not bcz teams is down, employees be like pic.twitter.com/PbueZ6yLLR — Sourav 007007 (@007007Sourav) January 25, 2023

#MicrosoftTeams Microsoft teams has stopped which means work has stopped Everyone: pic.twitter.com/BslPGQilqg — Trojan_Horse (@Sampath0623) January 25, 2023

Me after realising MS Teams and outlook is down. #MicrosoftTeams pic.twitter.com/x1X2609hVE — Yashdip Does Cricket (@YASHDIPRAUT) January 25, 2023

#outlook is down in india

boss :we have lots of work to do

Meanwhile me :#Microsoft #MicrosoftTeams pic.twitter.com/k882g0p5Bf — atul paghal (@PaghalAtul) January 25, 2023

आपको बता दें कि कॉर्पोरेट ऑफिस में खासतौर पर टीम्स और आउटलुक का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इनसे ई-मेल शेयर किए जाते हैं. साथ ही ऑनलाइन मीटिंग भी की जाती हैं.

