Microsoft Teams Down: Outlook और Teams जैसी Microsoft की प्रमुख सेवाएं हुईं भारत समेत दुनियाभर में बंद, यूजर्स को हो रही है दिक्कत

नई दिल्ली. Teams, Outlook, Microsoft 365, Azure और LinkedIn जैसी माइक्रोसॉफ्ट की कई सर्विसेज दुनियाभर में डाउन हो गईं हैं. ये जानकारी डाउन डिटेक्टर के हवाले से मिली है. दुनियाभर के यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. फिलहाल किस वजह से ऐसा हो रहा है. इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

हालांकि, Microsoft की ओर से इस दिक्कत में संज्ञान में लिया गया है और कंपनी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है. कंपनी ने कहा है कि Microsoft 365 की कई सर्विसेज में आ रही दिक्कतों की जांच की जा रही है. ज्यादा जानकारी MO502273 के तहत एडमिन सेंटर में पाई जा सकती है.

We’re investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023