ChatGPT के साथ Microsoft की Teams प्रीमियम सर्विस हुई लॉन्च, इतनी है कीमत, मिलेंगे स्पेशल फीचर्स

नई दिल्ली. माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को Teams प्रीमियम की शुरुआत की है. इसमें OpenAI के GPT-3.5AI लैंग्वेज मॉडल के फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इस प्रीमियम वर्जन में इंटेलिजेंट रिकैप फीचर शामिल है. ये मीटिंग्स के नोट्स, टास्क और हाइलाइट्स को ऑटोमैटिकली जनरेट कर देता है. साथ ही यहां मीटिंग कंटेंट को ठीक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए वाटरमार्किंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि प्रीमियम सर्विस के लिए जून तक हर महीने 7 डॉलर देने होंगे. वहीं, जुलाई से इसकी कीमत 10 डॉलर हो जाएगी. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उनका लक्ष्य ChatGPT की टेक्नोलॉजी को अपने सभी प्रोडक्ट्स में ऐड करना है. ताकी अल्फाबेट के गूगल से बेहतर तरीके से कंपीट किया जा सके. कंपनी ने हाल ही में OpenAI में मल्टी-बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी.

We’re bringing the power of large language models, including OpenAI’s GPT, to Teams Premium, as we make meetings more intelligent, personalized, and protected. https://t.co/kFkTtPX2nj

— Satya Nadella (@satyanadella) February 1, 2023