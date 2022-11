बहुत काम की हैं Microsoft Word की ये सीक्रेट टिप्स, काम हो जाएगा आसान

हाइलाइट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन में ‘Tell me what you to do’ फीचर पेश किया गया है. हर वर्ड के लेटर्स को डिलीट करने के लिए बार-बार बैकस्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बिना किसी रुकावट के लिखना चाहते हैं तो टॉप पर मौजूद टूलबार को हाइड किया जा सकता है.

नई दिल्ली. ऑनलाइन काम करने वाले लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड (Microsoft Word) का इस्तेमाल खूब करते हैं. चाहे कुछ लिख कर सेव करना हो या फिर नोट्स बनाना हो तो हम फटाफट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं. किसी टेक्स्ट को प्रिंट के लिए देने के लिए भी हम वर्ड पर लिख लेते हैं. इसका इस्तेमाल हम सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके कई ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम में से कई लोगों को यकीनन नहीं पता होगा…

आसानी से सेलेक्ट करें Text- टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रैगिंग और हाइलाइटिंग सबसे पॉपुलर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको हम एक बेहद फास्ट तरीका बताने जा रहे हैं. किसी भी शब्द पर डबल-क्लिक करने से वह हाइलाइट हो जाएगा, जबकि आपकी कॉपी के किसी भी हिस्से पर ट्रिपल क्लिक करने से पूरा वाक्य/पैराग्राफ/अनुभाग का सेलेक्शन हो जाएगा.

Backspace से छुटकारा!

हर वर्ड के लेटर्स को डिलीट करने के लिए बार-बार बैकस्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए एक आसान सी ट्रिक मौजूद है. जब भी आपको कोई वर्ड डिलीट करना हो तो आप Ctrl key के साथ Backspace को प्रेस कर दें. इससे एक बार में पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा.

इसी तरह टेक्स्ट सेलेक्शन भी आसानी से किया जा सकता है. इसके लिए माउस के बजाए Shift+Ctrl की और Arrow key को प्रेस कर सकते हैं.

Toolbar को हाइड कर सकते हैं:

पेज के ऊपर में मौजूद टूलबार काफी जगह लेता है. तो ऐसे में अगर आप बिना किसी रुकावट के लिखना चाहते हैं तो इस टूलबार को हाइड किया जा सकता है. यूज़र्स Ctrl+F1 को प्रेस करके पूरे टूलबार को छुपा सकते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन में ‘Tell me what you to do’ फीचर के तहत यूज़र्स ये जान सकेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट फीचर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, या कोई एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. ये नया फीचर यूज़र्स को टॉप में मौजूद टूलबार पर मिल जाएगा, जिससे आपका काम आसान हो सकता है.

