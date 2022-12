Gmail Down: जीमेल की सर्विस हुई ठप, लाखों यूजर्स हुए प्रभावित

नई दिल्ली. दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) की ईमेल सर्विस जीमेल (Gmail) कई यूजर्स के लिए डाउन है. जीमेल का ऐप और डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. कई यूजर्स को लॉग इन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इससे पहले अक्टूबर महीने में इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप की सर्विस डाउन हो गई थी. हालांकि, कुछ समय बाद सर्विस बहाल हो गई थी.

Google’s email service Gmail is down for several users. Both, app and desktop version of Gmail is affected. pic.twitter.com/F9EB3x6xZU

— ANI (@ANI) December 10, 2022