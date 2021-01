Motorola ने लॉन्च किए अपने 4 नए दमदार स्मार्टफोन्स, 14,700 रुपये है शुरुआती कीमत! जानें सभी के फीचर्स

मोटोरोला (Motorola) ने अपने चार नए स्मार्टफोन्स Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021), Moto G Play (2021) और Motorola One 5G Ace लॉन्च कर दिए हैं. ये चारों फोन एंड्रॉयड 10 पर काम करते हैं, और ये कई तरह के RAM स्टोरेज ऑप्शन, कलर वेरिएंट के साथ आते हैं. इनके फिंगरप्रिंट सेंसर्स अलग-अलग लोकेशन पर मौजूद हैं, और ये सभी क्वालकॉम प्रोसेसर से लैस हैं. मोटोरोला का दावा है कि Moto G Stylus (2021) दो दिन की बैटरी लाइफ और Moto G Power (2021) and Moto G Play (2021) तीन दिन की बैटरी लाइफ के साथ आता है. आइए जानते हैं इन चारों फोन की कीमत और फुल स्पेसिफिकेशंस...मोटो G स्टायलस (2021) में 6.8 इंच का फुल एचडी+ (1080x2400 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन की डेनसिटी 386 पीपीआई और अस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. फोन में स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम + 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है. कैमरे के तौर पर फोन के रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप है जो 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आता है. फोन में सेल्फी के लिए अपर्चर एफ/2.2 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए 4000mAh बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपॉर्ट के साथ आती है.मोटो जी पावर (2021) में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले है जिसका अस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. फोन में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम दी गई है. स्टोरेज के लिए इसमें 64 जीबी तक का ऑप्शन है.फोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. मोटो जी पावर (2021) में सेल्फी के लिए अपर्चर एफ/2.0 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. फोन को पावर देने के लिए 15वाट फास्ट चार्जिंग सपॉर्ट के साथ 5000mAh बैटरी है.मोटो जी प्ले (2021) में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसका अस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 269 पीपीआई है. फोन में स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए अड्रेनो 610 जीपीयू दिया गया है. फोन में 3 जीबी + 32 जीबी स्टोरेज है. कैमरे के तौर पर इस फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी + 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. मोटो जी प्ले (2021) में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी है जो 10वाट फास्ट चार्जिंग सपॉर्ट करती है.मोटोरोला वन 5G ऐस में 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेनसिटी 394 पीपीआई है. स्क्रीन का अस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. फोन में स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर और 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला वन 5जी ऐस में अपर्चर एफ/1.7 के साथ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर हैं. फोन में 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी मौजूद है, जो 15W के चार्जिंग सपॉर्ट के साथ आती है.जानकारा के लिए बता दें कि फिलहाल मोटोरोला के इन फोन को US में लॉन्च किया है. फोन को दूसरे बाज़ारों में कब पेश किया जाएगा, इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है. मोटो जी स्टायलस (2021) के 4 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 299 डॉलर (करीब 22,000 रुपये) है. मोटो जी पावर (2021) के 3 जीबी रैम + 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 199.99 डॉलर (करीब 14,700 रुपये) और 4 जीबी रैम + 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 249 डॉलर (करीब 18,300 रुपये) है.मोटो जी प्ले (2021) की कीमत 169.99 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) है. वहीं मोटोरोला वन 5G ऐस के 6 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 399.99 डॉलर (करीब 29,500 रुपये) है.