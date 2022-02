लॉन्च हुआ 60MP सेल्फी कैमरे वाला धांसू स्मार्टफोन Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Pro Price: मोटोरोला (Motorola) ने अपना नया स्मार्टफोन Motorola Edge 30 Pro लॉन्च कर दिया है. इस फोन को ग्लोबली भी लॉन्च किया गया है. 8GB RAM और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाले इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 60MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसके अलावा स्मार्टफोन Motorola Edge 30 Pro स्मार्टफोन अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए हैं.

यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर लैस है. इस फोन को दो रंग Cosmos Blue और Stardust White में लाया गया है. मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन के प्रमोशन के लिए लॉन्चिंग प्राइस में विशेष ऑफर्स दिए हैं.

Motorola Edge 30 Pro Price

मोटोरोला ने अपने नए फोन Motorola Edge 30 Pro की कीमत 49,999 रुपये तय की है. इसकी सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 4 मार्च से शुरू होगी. लॉन्चिंग सेल में इसे फ्लिपकार्ट से 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 5,000 रुपये की छूट SBI कार्ड की तरफ से दी जा रही है. अगर इस फोन को आप एसबीआई कार्ड से खरीदेंगे तो आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा. हालांकि, यह ऑफर सीमित समय के लिए है.

Experience industry-leading performance with Snapdragon® 8 Gen 1, 50MP OIS & 50MP ultra-wide cam, highest-resolution 60MP selfie cam,144Hz OLED display,68W charging & more in #MotorolaEdge30Pro. Sale starts 4th March on @Flipkart & leading retail stores at ₹44,999(incl. offer)!

— Motorola India (@motorolaindia) February 23, 2022