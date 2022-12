यकीनन नहीं जानते होंगे Mouse की ये 3 सीक्रेट ट्रिक, बदल जाएगा PC यूज करने का तरीका

हाइलाइट्स बगैर माउस को ड्रैग किए सिंगल क्लिक पर शिफ्ट दबा कर टेक्स्ट कॉपी करें. पैराग्राफ के बीच से टेक्स्ट कॉपी करने के लिए Alt दबा कर इसे ड्रैग कर कॉपी करें. माउस के टायर को लिंक के ऊपर क्लिक करने से इसे नए टैब में खोल सकते हैं.

नई दिल्ली: पीसी यूजर अलग से माउस का इस्तेमाल करते हैं. बहुत कम ऐसे लैपटॉप यूजर हैं जो अलग से इसमें माउस लगाते हैं. क्या आप भी अलग से माउस लगाने की जगह टचपैड से काम चला रहे हैं? ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप यूज नहीं कर सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सिर्फ माउस से ही कर पाना संभव है. माउस में बीच के गोल टायर बटन के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है. इसके बारे में जानने के बाद आप भी टचपैड की जगह माउस का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. लैपटॉप पर काम करते समय इसकी मदद से कीमती समय की बचत कर सकते हैं.

Shift से करें टेक्स्ट कॉपी: टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए लोग माउस के कर्सर को ड्रैग कर इसे उस टेक्स्ट तक ले जाकर ड्रॉप करते हैं जहां तक इसे कॉपी करना हो. माउस की मदद से इसे बगैर ड्रैग किए करना आसान है. जहां से कॉपी करना है वहां क्लिक कर दें. इसके बाद शिफ्ट दबा कर रखें और जहां तक कॉपी करना चाहते हैं वहां डायरेक्ट क्लिक कर दें. इसके लिए आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने के जरूरत नहीं पड़ेगी.

माउस में टायर यानी गोल बटन ऐसे करें इस्तेमाल

माउस के बीच में मौजूद बटन का इस्तेमाल अधिकतर लोग बड़ी फाइलों को चेक करने के लिए करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे कर पाना काफी आसान है. इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय लिंक के ऊपर इस गोल बटन को क्लिक करने पर इसे एक नई विंडो में ओपन कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं किसी भी विंडो को कट करने के लिए इसके ऊपर बीच वाले बटन को दबा सकते हैं.

बीच से कहीं से भी करें टेक्स्ट कॉपी

अधिकतर लोग पहले पैराग्राफ को कॉपी करते हैं. इसके बाद इसमें से काम की चीजें अलग करना शुरू कर देते हैं. वहीं आप इसे दो बार करने की जगह एक बार में कर समय की बचत कर सकते हैं. पैराग्राफ के बीच से ऊपर और नीचे की लाइन कॉपी करने के लिए Alt के साथ नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें. इसके अलावा प्वाइंटर को डायरेक्ट हाईलाइट बटन पर ले जाने के लिए सेटिंग में जाकर Snap To सेक्शन में automatically move pointer to the default button dialogue box को ऑन कर दें.

