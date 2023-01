नेपाल प्लेन क्रैश: सामने आया हादसे के पहले का फेसबुक लाइव वीडियो, क्या यात्रा के दौरान चलाया जा सकता है इंटरनेट?

नई दिल्ली. नेपाल में बीते दिनों के एक दुखद प्लेन हादसा हुआ. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. अब तक हादसे की असली वजह तो सामने नहीं आई है. लेकिन, अधिकारियों द्वारा तकनीक दिक्कतों को हादसे की वजह माना जा रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स लैंडिंग की लाइव वीडियो बनाता नजर आ रहा है. ऐसे में काफी लोग ये समझना चाह रहे हैं कि प्लेन में फ्लाइट मोड ऑन करना होता है और इसके बावजूद ये लाइव वीडियो कैसे बनाया जा सका?

कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि क्या फ्लाइट में इंटरनेट चल सकता है? एक सवाल ये भी है कि क्या उड़ती फ्लाइट में अगर एयरप्लेन मोड हटा दिया जाए तो इससे किसी तरह कि दिक्कत हो सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम यहां आपको देने जा रहे हैं.

क्या फ्लाइट के अंदर चलाया जा सकता है इंटरनेट?

कुछ विमान कंपनियां अपनी फ्लाइट में Inflight WiFi की सेवा देती हैं. इससे सोशल मीडिया चेक करना, ब्राउजिंग करना या ऑनलाइन वीडियो देखने जैसे काम किए जा सकते हैं. हालांकि, नेपाल में जो फ्लाइट क्रैश हुई उसमें इंटरनेट सेवा थी या नहीं ये फिलहाल साफ नहीं है. लेकिन, ज्यादा संभावना नहीं होने की है.

🚨Trigger Warning.

— Gabbar (@GabbbarSingh) January 15, 2023