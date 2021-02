Netflix पर आया बेहद कमाल का फीचर, बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी देख सकेंगे फिल्में और शोज़!

नेटफ्लिक्स (Netflix) ने यूज़र्स के लिए एक नए फीचर डाउनलोड फॉर यू (Downloads for You) का ऐलान कर दिया है. इस नए फीचर की मदद से यूज़र्स के लिए उनको सुझाव में दिखाए जाने वाले शोज़ और मूवीज अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे. मौजूदा समय में ये फीचर ग्लोबली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगी और बाद में इसे iOS यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध किया जाएगा. बता दें कि नेटफ्लिक्स के इस नए फीचर की मदद से यूज़र्स अपनी प्राथमिकता के मुताबिक डेटा लिमिट को चुन सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये नया फीचर.फीचर को इनेबल करने पर 1GB, 3GB, या 5GB तक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. उम्मीद के मुताबिक यूज़र्स फीचर के ज़रिए जो डाउनलोड करेंगे, वह इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होने पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगा. नेटफ्लिक्स ने कहा कि ये दो स्टेप की प्रोसेस है.>>अगर आप भी नए फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ‘Downloads’ टैब में जाना होगा, फिर उसके बाद यूज़र्स को Downloads For You पर क्लिक करना होगा.>>इसके बाद कंटेंट के अमाउंट को चुनना होगा, जिसे आप अपने डिवाइस में डाउनलोड करना चाहते हैं. (1GB, 3GB, या 5GB) कंटेंट के अमाउंट को चुनने के बाद ही यूज़र्स को टर्न ऑन पर क्लिक करना होगा.>>नए फीचर को नया कंटेंट डाउनलोड करने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें मूवीज को भी शामिल किया गया है.जानकारी के लिए बता दें कि पहले इसमें ये ऑप्शन नहीं था. नेटफ्लिक्स के मुताबिक कंटेंट अपने आप डाउनलोड होगा और ये यूज़र की पसंद को देखते हुए होगा.नेटफ्लिक्स ने कहा कि वह iOS पर जल्द ही फीचर को टेस्ट करना शुरू कर देगा. हालांकि iPhone और iPad पर इसकी उपलब्धता की समयसीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.