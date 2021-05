New IT Rules: गूगल, फेसबुक और व्हाट्सऐप ने IT मंत्रालय के साथ शेयर की डिटेल

नई दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) की ओर से जारी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को सोशल मीडिया कंपनियों की सहमति मिलती नजर आ रही है. दरअसल, गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत आईटी मंत्रालय के साथ डिटेल शेयर किया है.



पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है. उसने आईटी मंत्रालय को डिटेल नहीं भेजा है.



Google, Facebook, WhatsApp have shared details with IT ministry as per requirement of new social media rules: PTI Sources