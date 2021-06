आज ही बदल लें फोन में ये एक Setting, अनलॉक होने पर भी कोई नहीं कर पाएगा गैलरी-वॉट्सऐप पर ताक झांक

फोन हमारी ज़िंदगी का ऐसा ज़रूरी हिस्सा है, जिसमें हमारी कई ज़रूरी और पर्सनल चीज़ें मौजूद होती हैं. हमारा फोन हमारे अलावा कभी-कभी घरवाले या दोस्तों के पास भी रहता है. ऐसे में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि काम पूरा करने के बाद घरवालों की नज़र हमारे फोन में किसी पर्सनल चीज़ पर ना पड़ जाए. इसके अलावा हम सब के साथ ऐसा कई बार होता है जब हम किसी को अपना फोन कॉल करने के लिए देने पर हमारे दोस्त या घरवाले गैलरी में ताक-झांक करने लगते हैं. लेकिन ऐसे में एंड्रॉयड फोन का एक फीचर यूज़र को आसानी से बचा सकता है.आज हम आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका फोन अनलॉक होने के बावजूद उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है...>>>इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की ‘Setting’ में जाएं.>>>सेटिंग में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे. इसमें Security & Lock Screen के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.>>>इसमें नीचे की ओर ‘Screen Pinning’ मौजूद होगा, इसे ओपेन कर लें.अब इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए ‘On’ को सेलेक्ट कर लें.>>>इसके बाद इसमें ‘Ask for unlock pattern before unpinning’ का ऑप्शन आएगा. इसे सेलेक्ट कर लें, याद रहे कि unpinning से पहले यूज़र से पैटर्न और पासवर्ड पूछेगा.>>>अब उस ऐप तो खोलें जिसे आपको Pin करना है और बैक करके Recent में जाएं. इसमें यूज़र को ‘Pin’ का साइन दिखाई देगा, उस पर टैप कर दें.Screen Pinning फीचर कई स्मार्टफोन में ‘Pin the Screen’ नाम से भी आता है, जिससे फोन की किसी एक स्क्रीन को पिन किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर यूज़र किसी को गैलरी को पिन करके अपने दोस्त को देता है तो वह गैलरी के अलावा कुछ और नहीं खोल पाएगा. ये फीचर एंड्रॉयड 5.0 वर्जन के बाद ज्यादातर स्मार्टफोन्स में दिया जा रहा है.