10,000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदें Nokia C30 स्मार्टफोन, 3 दिन चलेगी बैटरी

Nokia C30 Smartphone Price: आप फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्टफोन की तरफ मूव करना चाहते हैं. इसलिए आप कोई सस्ता, टिकाऊ और तमाम एडवांस फीचर्स से लैस स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो नोकिया आपके लिए एक बेहतरीन फोन लेकर आया है. नोकिया ने कुछ समय पहले Nokia C30 स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. इस फोन की कीमत 12,499 रुपये है, लेकिन इसे महज 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Nokia C30 स्मार्टफोन में 32 जीबी स्टोरेज और 3 जीबी रैम दी गई है. 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज क्षमता वाले फोन की कीमत 10,999 रुपये है. यह फोन दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट में उपलब्ध है. इस मोबाइल में 6.82 इंच डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन 720 x 1600 पिक्सल है.

3 दिन चलेगी बैटरी

Nokia C30 फोन को पावर देने के लिए 6000mAh बैटरी दी गई है. यानी आप बैटरी खत्म होने की टेंशन के बिना ही मूवी देखने, गाने सुनने, ब्राउजिंग और गेम खेलने जैसे काम कर सकते हैं. यह बैटरी 5V2A चार्जिंग क्षमता के साथ है. फुल चार्ज होने के बाद फोन की बैटरी तीन दिन चलती है.

Nokia C30 का कैमरा

नोकिया सी30 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है. फोन में बैक में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर दिए गए हैं. कैमरा डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे फीचर्स के साथ आता है. फोन में आगे की तरफ सेल्फी और विडियो चैट के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Immerse yourself in all your favourite shows with crystal clear sharpness as Nokia C30 comes with 6.82” (17.3 cms) screen and 6000 mAh 3-day battery.

Enjoy 1-year replacement guarantee with Nokia C30 now, visit https://t.co/CW6nZOhNDC.#NokiaC30 #LoveTrustKeep pic.twitter.com/IV1UsoymKQ

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) February 24, 2022