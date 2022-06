Nokia G11 Plus हुआ लॉन्च, मिलेगा 90Hz डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और पावरफुल बैटरी

Nokia G11 Plus launched: नोकिया (Nokia) ने अपना नया स्मार्टफोन Nokia G11 Plus लॉन्च कर दिया है. ये नया फोन कंपनी के मौजूदा Nokia G11 के सक्सेसर अपग्रेडेड वर्जन होगा. नोकिया G11 Plus को कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है. हालांकि अभी तक इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर जानकारी नहीं दी गई है. वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, फोन चारकोल ग्रे और ले ब्लू कलर में पेश किया गया है और वेबसाइट पर इसका 4GB RAM + 64GB वेरिएंट लिस्टेड है. Nokia G11 Plus में 64जीबी का स्टोरेज दिया है, जिसे माइक्रोएडी कार्ड के जरिए 512जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

इसके अलावा नोकिया के इस स्मार्टफोन में इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग डेट के बाद दो एंड्रॉयड अपग्रेड और तीन साल तक मंथली सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है.

नोकिया G11 Plus में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है. HMD Global ने फिलहाल स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि नोकिया के वेबसाइट से इसकी पुष्टि होती है कि इसमें 4GB रैम होगी, और इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर- एंड्रॉयड 12 होगा.

मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा

कैमरे के तौर पर Nokia G11 Plus के रियर डुअल कैमरा होगा. 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेंसर कैमरा शामिल है. इसके साथ LED फ्लैश भी होगा. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, Nokia G11 Plus में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी होगी. ये भी दावा किया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 3 दिन तक चलेगी.कनेक्टिविटी की बात करें तो, Nokia G11 Plus में 4G LTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस/ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और 3.5mm हेडफोन जैक शामिल है. एक रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है. इसके अलावा, फोन का मेजरमेंट 164.8×75.9×8.55 mm और वजन 192 ग्राम है.

