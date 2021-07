भारत में 27 जुलाई को लॉन्च होगा बेहद यूनीक दिखने वाला Nothing Ear 1 ईयरबड्स, लीक हुई कीमत

Nothing Ear 1 ईयरबड्स को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है, और अब इसकी लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है. पता चला है कि इस ईयरबड्स को भारत में 27 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग के अलावा इसकी कीमत की जानकारी भी सामने आ गई है. पता चला है कि इसे 5,999 रुपये में बेचा जाएगा. इसके लॉन्च और प्राइस की जानकारी फ्लिपकार्ट पर दी गई है. इसकी कीमत अन्य देशों की तुलना में कम रखी गई है. देश में इसे 5,999 रुपये में बेचा जाएगा.Nothing के फाउंडर Carl Pei ने बताया है कि इसकी अन्य देशों में कीमत 99 डॉलर (करीब 7,400 रुपये), 99 यूरो (करीब 10,200 रुपये) और 99 पाउंड होगी. वनप्लस के पूर्व डायरेक्टर Pei ने ये भी कहा कि Nothing Ear 1 की टक्कर ऐपल के एयरपॉड्स प्रो से होगी जिसका प्राइस 24,900 रुपये है.इसके फीचर्स भी एयरपॉड्स के जैसा ही है. इस कीमत पर Nothing Ear 1 को सैमसंग गैलेक्सी के बड्स को भी टक्कर देने में मदद मिलेगी. ये वनप्ल्स, ओप्पो, रियलमी, नॉइस जैसी कंपनियों के मिड रेंज बड्स पर भी भारी पड़ सकता है.फिलहाल आने वाले इस ईयरबड्स के फीचर की जानकारी नहीं मिली है. इसके फीचर्स की अभी जानकारी नहीं मिली है. फीचर्स के बेहतर होने पर ये सोनी, सैमसंग या JBL के कम कीमत वाले बड्स के साथ रखा जा सकता है.ट्रांसपेरेंस केस को छोड़कर इसके किसी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, ट्रांसपेरेंट केस इस सेगमेंट में बाकी प्रोडक्ट्स से अलग होने की उम्मीद की जा रही है.