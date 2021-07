Nothing Ear 1: ईयरबड्स हुए लॉन्च, 17 अगस्त से फ्लिपकार्ट से कर सकेंगे खरीदारी, चेक करें प्राइस

अगर आप भी कोई ईयरबड्स (Nothing Ear 1) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद Nothing Ear (1) TWS ईयरबड्स लॉन्च हो गए हैं. Nothing एक नया यूके-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, जो OnePlus के सह-संस्थापक कार्ल पेई की कंपनी है. नथिंग ईयर 1 ट्रू वायरलेस ईयरफ़ोन को कंपनी के पहले प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है. अक्टूबर 2020 के बाद कंपनी ने जीवी जैसे निवेशकों का स्वागत किया है.लंदन की इस कंपनी के पहले नथिंग ईयर (1) की कीमत 5,999 रुपये घोषित की थी और कहा था कि इसे फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा. कंपनी ने आज घोषणा की है कि नथिंग ईयर (1) फ्लिपकार्ट के माध्यम से 17 अगस्त को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. नथिंग ईयर (1) में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) होगा.नथिंग ईयर 1 की कीमत ग्लोबल मार्केट की तुलना में भारत में काफी अधिक किफायती हैं. यूएस में इनकी कीमत 99 डॉलर यानी लगभग 7,400 रुपये है, यूके में जीबीपी 99 (लगभग 10,200 रुपये), और यूरोप में 99 यूरो (लगभग 8,700 रुपये) है.कंपनी के ये ईयरबड्स सैमसंग गैलेक्सी बड्स + (नॉइज़ कैंसलेशन के साथ लगभग 5,990 रुपये), वनप्लस बड्स जेड (अडाप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ लगभग 3,190 रुपये) और ओप्पो एनको डब्ल्यू51 ( एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ लगभग 3,999 रुपये) जैसे लोकप्रिय ईयरबड्स को टक्कर दे सकते हैं.>> नथिंग ईयर (1) ईयरबड्स में 11.6 डायनेमिक ड्राइवर हैं>> ये ईयरबड्स ANC सपोर्ट के साथ आते हैं.>> इसमें एंड्रॉइड और ऐप्पल स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ v5.2 दिया गया है.>> ANC एडजस्ट करने के लिए यूज़र को इसमें दो मोड्स दिए गए हैं.>> 'लाइट मोड' कम नॉइज़ कैंसलेशन के लिए है, जबकि 'मैक्सिमम मोड' ज्यादा शोर वाले वातावरण के लिए है जो नॉइज़ को 40dB तक फ़िल्टर कर सकता है.कंपनी का कहना है कि नथिंग ईयर (1) बड्स फोन कॉल के दौरान तेज और क्लियर ऑडियो सुनिश्चित करने के लिए क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. यूज़र्स इसकी सेटिंग में बदलाव इसके ईयर 1 ऐप से कर सकते हैं, जो अभी तक Google Play और Apple ऐप स्टोर में नहीं आया है.दिलचस्प बात यह है कि नथिंग ईयर (1) एक 'फाइंड माई ईयरबड' फीचर के साथ आता है, जो यूजर्स को बड्स के खो जाने पर उनका पता लगाने में मदद करता है. ये ईयरबड 5.7 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आते हैं, चार्जिंग केस के साथ ये 34 घंटे का प्लेटाइम देने में सक्षम हैं. इसका क्लियर चार्जिंग केस वायरलेस चार्जिंग तकनीक को भी सपोर्ट करता है. ये ईयरबड डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसमे बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए AAC और SBC जैसे विभिन्न ब्लूटूथ प्रोफाइल शामिल हैं. नथिंग ईयर (1) ईयरबड्स टच जेस्चर को सपोर्ट भी करते हैं.