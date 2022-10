Nothing Ear (Stick) को लेकर बड़ा ऐलान, यूनीक डिज़ाइन और फीचर्स के साथ इस दिन होगी लॉन्चिंग

हाइलाइट्स कंपनी ने TWS ईयरबड्स Nothing Ear (Stick) की टैगलाइन ‘Made not to be felt’ रखी है. ईयरबड का केस स्टिक की तरह है, जिसे आराम से पॉकेट में रखा जा सकता है. Nothing Ear (Stick) के साथ चौकोर शेप जैसा केस दिया है, जो कि दिखने में काफी यूनीक है.

नथिंग (Nothing) ने अपने दूसरे TWS ईयरबड्स Nothing Ear (Stick) की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है. इस ईयरबड को 26 अक्टूबर को एक ग्लोबल इवेंट में पेश किया जाएगा. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल पर रखी जाएगी. कंपनी ने इसकी टैगलाइन ‘Made not to be felt’ रखी है, जिसका मतलब साफ लग रहा है कि ये काफी हल्का और सॉफ्ट हो सकता है.

हमेशा कंपनी अपने डिज़ाइन को लेकर काफी चर्चा में रहती है, और इस बार भी ईयरबड का लुक काफी यूनीक है. ईयरबड का केस स्टिक की तरह है, जिसे आराम से साथ रखा जा सकता है, और ये यूज़र की जेब में भी काफी अच्छे से फिट हो जाएगा.

Nothing Ear (Stick) के साथ चौकोर शेप जैसा केस दिया है. कंपनी द्वारा शेयर की गई फोटो को देखा जाए तो ये व्हाइट और रेड कलर ऑप्शन में आ सकता है.

इससे पहले ईयरबड्स को अमेज़न पर स्पॉट किया गया था, जिसमें कि इसके केस का फ्रंट साइड देखा गया था. लीक हुई फोटो में ईयरबड को केस के अंदर पाया गया था.

डिज़ाइन को देखा जाए तो ये काफी हद तक नथिंग ईयर (1) से से मिलता जुलता है. हालांकि हो सकता है इसमें बाद में अंतर पाया जाए.

पहले ही इस ईयरबड्स को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिससे ये मालूम हुआ था कि ईयर (Stick) में Bluetooth v5.2 सपोर्ट मिलता है. ईयरबड में IP54 रेटिंग और AI बेस सपोर्ट है.

Nothing Ear (1) के फीचर्स

दूसरी तरफ नथिंग ईयर (1) ईयरबड्स के फीचर के बारे में बात करें तो ये 11.6 डायनेमिक ड्राइवर के साथ आता है. ये ईयरबड्स ANC सपोर्ट से लैस हैं. ANC एडजस्ट करने के लिए यूज़र को इसमें दो मोड्स दिए गए हैं.

‘लाइट मोड’ कम नॉइज़ कैंसलेशन के लिए है, जबकि ‘मैक्सिमम मोड’ ज्यादा शोर वाले वातावरण के लिए है जो नॉइज़ को 40dB तक फिल्टर कर सकता है. इसमें एंड्रॉयड और ऐप्पल स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ v5.2 दिया गया है.

