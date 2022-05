आखिरकार पता चल गई Nothing Phone 1 की लॉन्च डेट, झलकता हुआ होगा फोन का बैक पैनल!

Nothing Phone 1: नथिंग फोन को लेकर काफी समय से टीज़र जारी किया जा रहा है. अब कंफर्म हो गया है कि Nothing Phone (1) को जल्द ही लॉन्च होने वाला है. नथिंग के CEO कार्ल पाई ने खुलासा किया है कि नथिंग फोन 1 को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आएगा, और OS के नए वर्जन Nothing OS पर काम करेगा. AllRound PC की नई रिपोर्ट के मुताबिक फोन को 21 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत करीब 500 यूरो (करीब 41,000 रुपये) हो सकती है.

ये जानकारी पॉपुलर लीक्सटर मैक्स जम्बोर द्वारा मिली है, जिन्होंने पहले वनप्लस डिवाइस के कई सक्सेसफुल लीक किए हैं. हालांकि फोन से मिली ये जानकारिया गलत भी हो सकती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि फोन को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, इसलिए लीक रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं होगा.

फोन का बैक होगा पूरी तरह झलकता हुआ

इसके अलावा हाल ही में ये भी जानकारी सामने आई है कि Nothing फोन (1) का ट्रांसपेरेंट यानी कि झलकता हुआ बैक पैनल होगा. इसका खुलासा खुद पाई और नथिंग के डिज़ाइन हेड टॉप हॉवर्ड ने किया है. हॉवर्ड का कहना है कि वे वास्तव में ‘अंदर से बाहर लाना चाहते थे’, क्योंकि एक स्मार्टफोन में 400 से अधिक कम्पोनेन्ट होते हैं.

लॉन्च हो चुका है Nothing Ear (1) TWS ईयरबड्स

इससे पहले Nothing Ear (1) TWS ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं. Nothing एक नया यूके-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, जो OnePlus के सह-संस्थापक कार्ल पेई की कंपनी है. नथिंग ईयर 1 ट्रू वायरलेस ईयरफ़ोन को कंपनी के पहले प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है.

नथिंग ईयर 1 की कीमत ग्लोबल मार्केट की तुलना में भारत में काफी अधिक किफायती हैं. यूएस में इनकी कीमत 99 डॉलर यानी लगभग 7,400 रुपये है, यूके में जीबीपी 99 (लगभग 10,200 रुपये), और यूरोप में 99 यूरो (लगभग 8,700 रुपये) है.

