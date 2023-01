डिज़ाइन के मामले सबको पीछे छोड़ सकता है Nothing Phone 2! लॉन्चिंग की तैयारी जल्द

हाइलाइट्स नथिंग फोन 2 के जल्द लॉन्च होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है. कंपनी भारत में Nothing Phone (1), Nothing ear (1) और Nothing Ear (Stick) पेश कर चुकी है. माना जा रहा है कि Nothing Phone 2 प्रीमियम रेंज में पेश किया जाएगा.

Nothing Phone (2) Launch: नथिंग फोन (1) 2022 के सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक था और लॉन्च होने के बाद से यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा है. कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को लेकर काफी चर्चा में रहती है, और अब तक भारत में तीन गैजेट Nothing Phone (1), Nothing ear (1) और Nothing Ear (Stick) पेश कर चुकी है.

इसी कड़ी में कंपनी अपना नया स्मार्टफोन नथिंग फोन 2 लाने की तैयारी में है. हालांकि कंपनी ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं शेयर की है, लेकिन कुछ हिंट सामने ज़रूर आ गया है.

टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जुलाई में नए स्मार्टफोन को लेकर ऐलान कर सकती है. दरअसल कंपनी ने 12 जुलाई 2022 को Nothing Phone 2 को बाजार में उतारा था. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कार्ल पई (Carl Pei) 2023 के मिड में इसे पेश कर सकते हैं.

Nothing Phone 1 की सबसे खास बात इसका ट्रांसपेरेन्ट डिज़ाइन है, और इसे लेकर काफी चर्चा हुई. यूनिक डिजाइन बाज़ार में मौजूद बाकी स्मार्टफोन से इसे अलग बनाती है. ऐसी उम्मीद है कि कंपनी अपने नए स्मार्टफोन को भी कुछ यूनीक डिज़ाइन या फीचर दे सकती है.

ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आईफोन 14 की तरह नए स्मार्टफोन के डिजाइन को अलग लुक दे सकती है.

प्रीमियम रेंज में लॉन्च हो सकता है नया Nothing Phone (2)

जैसा कि हम सब जानते हैं कि नथिंग फोन (1) एक मिड-रेंज स्मार्टफोन था, नथिंग फोन (2) को लेकर कहा जा रहा है कि ये बेहतर चिपसेट, कैमरा और दूसरे स्पेसिफिकेशन के साथ प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया जा सकता है. नथिंग फोन (1) की तरह ही नथिंग फोन (2) भी एंड्रॉयड पर बेस्ड नथिंग OS पर काम करेगा.

