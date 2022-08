अब फेसबुक पर अपनी पोस्ट शेयर कर सकेंगे इंस्टाग्राम यूजर्स, मेटा ने जारी किया क्रॉस-पोस्ट फीचर

नई दिल्ली. मेटा TikTok को टक्कर देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रही है. इसी क्रम में कंपनी ने Instagram पर कई नई फीचर्स जारी किए हैं. यह फीचर्स यूजर्स के लिए फोटो और वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयरिंग को आसान बनाते हैं. इस बीच कंपनी ने फेसबुक पर इंस्टाग्राम रील्स को क्रॉस-पोस्ट करने की सुविधा शुरू की है. इस खबर की घोषणा एडम मोसेरी ने खुद अपने ट्विटर पर एक पोस्ट में की है.

उन्होंने कहा कि हम कुछ नए रील फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं, ताकि लोगों के लिए कंटेंट ढूंढना और शेयर करना अधिक मनोरंजक, आसान और मजेदार हो सके. उन्होंने कहा कि क्रॉस-पोस्ट फीचर इंस्टाग्राम से फेसबुक तक एक रील को दोनों प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की अनुमति देगा. यानी अगर आपके पास दोनों ऐप पर अकाउंट हैं, तो अब आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर सकते हैं और उसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और अपने फॉलोवर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं.

योर स्टोरीज फीचर्स

इसके अलावा मेटा योर स्टोरीज फीचर्स भी ला रही है. यह फीचर्स अब तक इंस्टाग्राम पर स्टोरीज टू वीडियो और रील के लिए उपलब्ध था. मोसेरी ने कहा कि अब ऐड यू स्टिकर स्टोरीज पर उपलब्ध है और यह काफी अच्छा कर रहा है. इसके खास बात यह है कि जब आप इस पर कुछ देखेंगे, तो यह आपको अपनी स्टोरीज बनाने के लिए प्रेरित करेगा. इतना ही नहीं कंपनी फेसबुक पर अपने क्रिएटर्स को उन स्टोरीज का उपयोग करके रील बनाने में एनेबल कर रही है जो उन्होंने पहले ही शेयर की थीं.

— Adam Mosseri (@mosseri) August 16, 2022