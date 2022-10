WhatsApp का नया सिक्योरिटी फीचर! अब फोटो-वीडियो का नहीं ले सकेंगे स्क्रीनशॉट, ऐसे करेगा काम

हाइलाइट्स वॉट्सऐप ने यूजर्स की प्राइवेसी को देखते हुए स्क्रीन ब्लॉकिंग फीचर पेश किया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स वीडियो और फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे. कंपनी ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

नई दिल्ली. वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए Screenshot Blocking फीचर लेकर आया है. यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. पिछले काफी समय से यह फीचर चर्चा में बना हुआ था. कंपनी काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही थी और अब इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है. फिलहाल यह फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है.स्क्रीन ब्लॉकिंग फीचर की मदद से यूजर्स View Once के तौर पर भेजी गई वीडियो और फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे.

WABetainfo की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है.रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉट्सऐप व्यू वन्स फोटोज और वीडियो का नया वर्जन रिलीज करने जा रही है.

इसका उद्देश्य यूजर को स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक कर यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर बनाना है. फिलहाल यह फीचर कुछ बीटा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है. इसके लिए यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से वॉट्सऐप का लेटेस्ट बीटा वर्जन डाउनलोड करना होगा.

कैसे करेगा Screenshot Blocking फीचर?

अगर कोई यूजर View Once के तौर पर फोटो या वीडियो कोई वीडियो भेजता है, तो स्क्रीनशॉट लेने वाले यूजर को एक एरर दिखाई देगा, जिसमें Can’t Take Screenshot Due to Security Policy लिखा होगा. इतना ही नहीं अगर कोई यूजर किसी थर्ड पार्टी ऐप से स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेगा, तो उसे स्क्रीन ब्लैक दिखाई देगी.

फोटो और वीडियो के लिए फीचर

अगर कोई आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट लेता है, तो यह आपको कभी नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेगा. हालांकि, स्क्रीनशॉट को प्राइवेसी के तहत सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा. नया फीचर केवल फोटो और वीडियो के लिए ही है. इसलिए यूजर कन्वर्जेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके अलावा यूजर हमेशा की तरह फोटो और वीडियो को फॉर्वड, सेव या एक्पोर्ट नहीं सकते हैं.

