OnePlus और Hasselblad की साझेदारी बदलेगी माेबाइल फाेटाेग्राफी की दुनिया

अपने स्मार्टफाेन के फीचर, कीमत और आम जन के बीच ग्रेट वैल्यू फाेन के भराेसे ने OnePlus काे अपनी एक अलग पहचान दिलवाई. वन प्लस समुदान ने भी ब्रांड काे वैश्विक स्मार्टफाेन दृश्य के साथ सामंजस्य बनाने के लिए पुरस्कृत किया और अब तक कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब OnePlus एक बार फिर से स्मार्टफाेन के काेर फीचर कहे जाने वाले कैमरे पर और ज्यादा फाेकस कर रही है साथ ही यह भी लक्ष्य रखकर चल रही है कि स्मार्टफाेन फाेटाेग्राफी का लक्ष्य चंद्रमा है.इसके लिए Hasselblad से टायअप किया गया और तीन सालाें से यह देखा गया इसके लिए काैन सा कैमरा कैपेबल है. और इसके नतीजाें के लिए प्रशंसकाें काे ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. OnePlus की नई OnePlus 9 series में इस टायअप के नतीजे देखे जा सकेंगे. बस तब तक हमें इसका इंतजार करना हाेगा. हा इस बीच, यहां आपकाे यह जरूर जानने की जरूरत है कि OnePlus और Hasselblad की साझेदारी के क्या मायने है-जी हा यह कहा जाए कि Hasselblad – The Ultimate Name In Imaging ताे गलत नहीं हाेगा क्याेंकि Hasselblad एक इमेजिंग और कैमरा निर्माण कंपनी है जाे वर्तमान में अपनी स्थापना के 80 वें साल काे सेलिब्रेट कर रही है. इन आठ दशकाें में कंपनी उन लेंसाें और कैमराें काे बनाने में सफल रही जाे हमारे समाज और संस्कृति काे परिभाषित करने वाले प्रतिष्ठित चित्राें और क्षणाें काे कैप्चर कर सकी. Hasselblad की पहचान इमेजिंग गुणवक्ता काे आगे बढ़ाने वाली कंपनी के ताैर पर भी किया जाता है जाे फाेटाेग्राफी के सभी पहलुओं और संभावनाओं काे तलाशती है.इनका X1D कैमरे काे वर्ष 2018 का बेस्ट कैमरे की रेटिंग मिली और कंपनी काे दुनियाभर के रचनाकाराें, कलाकाराें ने अपना पसंदीदा ब्रांड माना. कम ही लाेग जानते हाेंगे कि और गाैरव की भी बात है कि नासा ने चंद्रमा पर पहले कदमाें की तस्वीरें लेने के लिए इसी ब्रांड पर भराेसा किया जाे कि पिछली शताब्दी में मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियाें में से एक है. अपाेलाे 11 मून मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मानवता के पहले कदमाें काे पकड़ना अपने आप में एक तरह की चांदनी घटना हाेगी जिसका अधिकांश कंपनियां हिस्सा बनना पसंद करेगी.OnePlus और Hasselblad X का तीन सालाें तक मिलकर काम करने के पीछे मकसद था माेबाइल फाेटाेग्राफी के स्टेंडर्ड काे दाेबारा सेट करना. साथ ही भविष्य में इमेजिंग एक्सपीरियंस का अनुभव भी इस पार्टनरशिप के जरिए महसूस हाेगा. फिर चाहे बात प्राेफेशनल्स एक्सपीरियंस की हाे या फिर एक आम आदमी की जाे वाे तस्वीर लेना चाहता है जाे उसके दिमाग में हाे. बात इतनी सी है कि पारंपरिक फाेटाेग्राफी की समृद्ध साैंदर्य विरासत काे लेने के लिए और कम्प्यूटेशनल फाेटाेग्राफी के साथ एक मिश्रण करें और शानदार इमेजिंग गुणवत्ता के साथ एक कैमरा सिस्टम बनाए.OnePlus ने फैसला किया है कि वह अपना पूरा जाेर ''पर लगाएगा. और हम जानते है जिस तरह का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसका आउटकम भी साेच से ज्यादा ही हाेगा. यदि वे माेबाइल कैमरा के लिए कर सकते है ताे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुभव के बारे में आप साेच ही सकते है. हम उत्सुक है यह देखने के लिए OnePlus और Hasselblad X की साझेदारी से हमें आने वाले दिनाें में क्या कुछ नया मिलने वाला है. हालांकि हमारे पास कुछ जानकारियां ताे है इस साझेदारी की जिसमें नतीजे के ताैर पर ‘advanced colour calibration’ जाे कि एक न्यू कलर सॉल्यूशन “Natural Colour Calibration with Hasselblad” है जिसका उद्देश्य और ज्यादा बेहद और सटिक कलर और प्राकृतिक रंगाें के फाेटाे काे OnePlus flagship cameras के जरिए लेना है. जिसके बाद यह colour calibration के मामले में यह नया स्टेंडर्ड माना जाए भविष्य के स्मार्टफाेन कैमरा के लिए. यह ताे सिर्फ एक साझेदारी का नतीजा है, हम उम्मीद करते है जब OnePlus के स्मार्टफाेन की नई रेंज 23 मार्च काे लॉन्च हाेगी ताे बाेहत कुछ देखने काे मिलेगा. यह लॉन्चिंग इवेंट ऑनलाइन हाेगा और भारतीय समय के हिसाब से शाम 8.30 मिनट पर लाइव हाेगा.