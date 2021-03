OnePlus की बड़ी सेल! अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे ये प्रोडक्ट्स, जानें नई कीमत

वनप्लस की OnePlus The Final Horizon सेल का आज (8 फरवरी) आखिरी दिन है. सेल में ग्राहकों के लिए वनप्लस बड्स Z (OnePlus Buds Z), वनप्लस बड्स (OnePlus Buds) और वनप्लस पावर बैंक (OnePlus Power Bank) को काफी अच्छी डील पर उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी ने अपनी इस सेल की शुरुआत 5 मार्च को हुई थी. ऐसे में अगर आप वनप्लस के ईयरबड्स, पावरबैंक समेत अन्य प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तो आपके लिए ये काफी अच्छा मौका है. आइए जानते हैं सेल में मिलने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स और बेस्ट डील्स के बारे में...वनप्लस की इस सेल के दौरान ग्राहक वनप्लस पावर बैंक को सिर्फ 888 रुपये में खरीद सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न पर इसकी कीमत 1,099 रुपये है, लेकिन होराइजन सेल में इसे आप इतने कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इस पावर बैंक 10,000mAh की कपैसिटी के साथ आता है. ये पावरबैंक ग्राहक दो कलर Black और Green ऑप्शन में खरीद सकते हैं.बात करें इयरबड्स OnePlus Buds की तो OnePlus The Final Horizon Sale में इसको काफी अच्छी छूट पर खरीदा जा सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि वैसे इसकी कीमत 4,990 रुपये है, लेकिन आप इस सेल में सिर्फ 4,491 रुपये में खरीद सकते हैं. फीचर्स की बात करें तो वनप्लस ईयरबड्स को लेकर दावा किया गया है कि इसे सिंगल चार्ज पर 30 घंटे से ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.वनप्लस के इस सेल में ग्राहक TWS सेगमेंट का OnePlus Buds Z महज 2,849 रुपये में घर ला सकते हैं. अमेज़न पर ये 2,997 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. वनप्लस का Buds Z दो कलर ऑप्शन White और Grey कलर में मौजूद है. कंपनी का दावा है कि इस ईयरबड्स को सिंगल चार्ज में 20 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं.OnePlus The Final Horizon Sale के साथ ही कंपनी एक लकी ड्रॉ भी चला रहा है, जिसमें जीतने वाले को OnePlus Band मिलेगा.