OnePlus Nord 2T 5G की भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग! फीचर्स और कीमत का भी चल गया पता

OnePlus Nord 2T 5G: वनप्लस नॉर्ड 2T का इंतज़ार कर रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने वनप्लस नॉर्ड 2टी की लॉन्चिंग को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. कंपनी ने डेट की जानकारी तो नहीं दी है लेकि इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फोन को जल्द लॉन्च किया जाएगा. ट्विटर पोस्ट में Oneplus india ने वनप्लस नॉर्ड 2टी की फोटो के साथ लिखा है, ‘Coming Soon’. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसे 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही ये भी मालूम हुआ है कि कंपनी का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन होगा.

बता दें कि इस फोन को यूरोप और नेपाल में पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि फोन के फीचर्स सामने आ गए हैं. वनप्लस Nord 2T में 6.43-इंच का AMOLED स्क्रीन दिया जाएगा, जो कि 1080 x 2400 रेजोलूशन के साथ आएगा, और इसका अस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा. प्रोटेक्शन के लिए इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा. इसका डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है.

मिलेगी 12GB तक RAM

Nord 2T 5G दो कलर – शैडो ग्रे और जेड फॉग में लॉन्च होगा. फोन पंच होल डिज़ाइन के साथ आता है. फोन का ग्लोबल वर्जन दो वेरिएंट्स में आता है- 8GB+128GB और 256GB+12GB. ये फोन out of the box Android 12 पर काम करता है.

कैमरे के तौर पर इसके रियर मॉड्यूल में नया डिज़ाइन है. ये ट्रिपल-कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 प्राइमेरी कैमरा है, और इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है. ये 30fps पर 4k वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है और इसमें स्थिर इमेज के लिए HDR और पैनोरमा मोड है. सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

OnePlus का दावा है कि Nord 2T 5G की 4500mAh की बैटरी 15 मिनट में 0 से 67 फीसदी चार्ज हो सकती है. OnePlus Nord 2T 5G को 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिलता है.

इतनी हो सकती है कीमत

Nord 2T 5G डुअल स्पीकर, एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक USB टाइप-C पोर्ट के साथ आता है. लीक रिपोर्ट के मुताबिक फोन को दो स्टोरेज में पेश किया जाएगा, और इसके 8जीबी रैम की कीमत 28,999 रुपये और 12जीबी रैम की कीमत 33,999 रुपये रखी जा सकती है.

