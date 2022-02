इस दिन लॉन्च होगा OnePlus Nord CE 2 5G, मिलेगा उम्मीद से ज्यादा

OnePlus Nord CE 2 5G Launch Date: हैंडसेट निर्माता कंपनी वनप्लस भारत में अगले हफ्ते अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 2 5G लॉन्च करने वाली है. इस स्मार्टफोन को 17 फरवरी के दिन लॉन्च किया जाएगा. OnePlus ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोन की लॉन्चिंग की बात कही गई है. कंपनी ने नए फोन को लेकर एक टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें फोन के डिजाइन को को देखा जा सकता है. OnePlus India ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘OnePlus Nord CE 5G जल्द आ रहा है, इसमें आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा.’

टेक एक्सपर्ट के मुताबिक, OnePlus Nord CE 2 5G में 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा. फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 900 SoC के साथ आ सकता है. इस फोन में 4,500mAh की डुअल सेल बैटरी मिलेगी. फोन में 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा.

क्या होंगे फीचर्स

एक्सपर्ट बताते हैं कि वनप्लस के नए स्मार्टफोन के साइड बटन्स और साइड पैनल दिया हुआ है. फोन के बाईं और वॉल्यूम बटन्स हैं, जबकि दाईं ओर पावर बटन दिया गया है. वनप्लस के नए फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज मिलेगा. इस फोन में ColorOS 12 पर आधारित Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा.

The OnePlus Nord CE 2 5G is coming soon, and it’s going to be #ALittleMoreThanYoudExpect. Stay tuned! pic.twitter.com/kXNO5ps0Wu

— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022