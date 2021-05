लॉन्च से पहले लीक हुए OnePlus Nord CE 5G के खास फीचर्स, 10 जून को आ रहा है भारत

ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस (OnePlus) 10 जून वनप्लस Nord CE 5G स्मार्टफोन और U1S LED TV को लॉन्च करने के लिए तैयार है. लॉन्च से पहले वनप्लस नॉर्ड CE 5G के कुछ फीचर्स सामने आ गए हैं. एंड्रॉयड सेंट्रल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आने वाले वनप्लस नॉर्ड सीई 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर होगा, जो 8nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर आधारित है.



रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन में 6.43 इंच AMOLED पैनल दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का है. फोन में फुलएचडी+ रेजोलूशन वाली स्क्रीन होगी. इसके अलावा कुछ समय पहले इंटरनेट पर फोन की फोटो भी लीक हुई थी, जिससे इसकी डिजाइन का खुलासा हुआ था.



(ये भी पढ़ें- बेहद सस्ता हुआ Realme का प्रीमियम 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 8GB RAM, 6 कैमरे और 65W सुपरडार्ट चार्जिंग)



फोन में फुल-स्क्रीन डिस्प्ले और बाएं साइड पर एक पंच-होल नॉच दी जाएगी. नॉर्ड CE 5G में ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप और किनारे पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा. रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नॉर्ड CE में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, लेकिन बाकी दो सेंसर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है. फोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर कैमरा दिया जा सकता है.

Less than a fortnight to go for the biggest Launch Event this Summer.