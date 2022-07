4 जुलाई को लॉन्च होगा OnePlus का स्मार्ट TV, डॉल्बी साउंड के सहित मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

नई दिल्ली. OnePlus 4 जुलाई को भारत में अपना स्मार्ट टीवी OnePlus TV 50 Y1S Pro लॉन्च करेगी. यह टीवी मौजूदा OnePlus TV 43 Y1S Pro (रिव्यू) का साइज अपग्रेड होगा. ब्रांड कुछ समय से सोशल मीडिया और एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के जरिए प्रोडक्ट के टीजर जारी रहा है. इस दौरान कंपनी ने प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस की जानकारी भी साझा की.

OnePlus TV 50 Y1S Pro भी 4K UHD पैनल और 24W संयुक्त आउटपुट और डॉल्बी ऑडियो के साथ एक स्पीकर सेटअप के साथ आएगा. रियल-टाइम इमेज क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें गामा इंजन मिलेगा. साथ ही यह मोशन एस्टीमेशन मोशन कंपेंसेशन (MEMC) सपोर्ट, HDR10 सपोर्ट, डॉल्बी ऑडियो समेत कई फीचर्स से लैस होगा.

OnePlus के डिवाइस से होगा कनेक्ट

OnePlus TV 50 Y1S Pro में OnePlus TV 43 Y1S Pro की तरह एक बेजल-लेस डिजाइन दिया गया है. इसमें OnePlus वॉच और बड्स जैसे OnePlus डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए सपोर्ट दिया गया है. पिछले वनप्लस वाई-सीरीज स्मार्ट टीवी मॉडल की तरह, अपकमिंग टीवी में एक स्मार्ट मैनेजर होगा, जो यूजर्स को सिस्टम की स्पीड समेत कई कार्यों को कंट्रोल करने और स्टोरेज स्पेस को खाली करने की अनुमति देगा.

The #OnePlusTV 50Y1S Pro is launching on July 4th, 12 PM. Get notified and stand a chance to win one. https://t.co/kQNtIxBZu0 pic.twitter.com/jj3IGK5IgN

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 1, 2022