अरे वाह! फोन उठाएं और आज जीत जाएं 1,000 रुपये, घर बैठे मिल रहा है शानदार मौका

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 1000 जीतने का मौका है.

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz February 11, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

ये भी पढ़ें-मात्र 199 रुपये का है ये छोटू सा पंखा, बिना बिजली के करता है काम, गर्मी में फौरन सूखा देगा पसीना

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who was recently named as the ICC Men’s T20I cricketer of the year for 2022?

जवाब 1 (A) – Suryakumar Yadav.

सवाल 2: The __ Whisperers’ made by Kartiki Gonsalves was nominated in the Documentary Short Subject category at the Oscars. Fill in the blanks

जवाब 2 (B) – Elephant.

सवाल 3: Karl Benz, considered the developer of the first practical automobile powered by an internal combustion engine, was born in which country?

जवाब 3 (C) – Germany.

ये भी पढ़ें- वाइफ को खुश करना है? Valentine डे पर दें ये धाकड़ फोन, इतना सस्ता हुआ कि जेब पर नहीं पड़ेगा भारी

सवाल 4: Name this animal

जवाब 4 (B) – Llama.

सवाल 5: Which of these is one of the signature products of this company?

जवाब 5 (A) – Zinger Burger.

Tags: Amazon, App, Tech news, Tech news hindi