प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है WhatsApp

अपने हालिया प्राइवेसी पॉलिसी बदलावों को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आई इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने गुरुवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है. फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि सिग्नल (Signal) जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ उसे यूजर्स का भरोसा जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी.व्हाट्सऐप के प्रमुख विल कैथकार्ट (Will Cathcart) ने कहा कि कंपनी भारत के यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. साथ ही वह लगातार यूजर्स को स्पष्ट करेगी कि उनके मैसेज इंड टू इंड इनक्रिप्टेड (End-to-End Encrypted) रूप में होंगे.कैथकार्ट ने कहा, ''हमें पता है कि जब प्राइवेसी की बात होगी हमें यूजर्स के विश्वास के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी और यह दुनिया के लिए काफी अच्छा होगा. लोगों के पास अपनी बातचीत के लिए विकल्प होना चाहिए और उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि उनके चैट कोई और नहीं देख सकेगा.यह पूछे जाने पर कि क्या यूजर्स व्हाट्सऐप के प्रतिद्वंद्वी मंचों मसलन सिग्नल और टेलीग्राम की ओर रुख कर रहे हैं, कैथकार्ट ने इसका ना में जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''हम लोगों का आभार जताते हैं कि वे व्हॉट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसपर भरोसा जता रहे हैं. हमारा मानना है कि प्राइवेसी को लेकर प्रतिस्पर्धा अच्छी है. इससे ऐप को अधिक निजी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.''हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है. ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो जाएगी. व्हाट्सऐप ने इसमें बताया कि वह कैसे यूजर्स के डेटा का प्रोसेस करती है और उन्हें (डेटा को) फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करती है. अपडेट में यह भी कहा गया कि व्हाट्सऐप की सर्विस का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी, 2021 तक नई शर्तों व नीति (New Terms and Policy) से सहमत होना होगा.