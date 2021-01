13 हज़ार रुपये तक की छूट पर खरीदें Oppo के ये शानदार स्मार्टफोन्स, आज है आखिरी दिन

Oppo Fantastic Days सेल में फोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है.

Oppo Find X2 पर 13,999 रुपये की अडिशनल प्रीपेड छूट दी जा रही है.

ओप्पो फैन्टैस्टिक डेज़ (Oppo Fantastic Days) सेल का आज (12 जनवरी) आखिरी दिन है. सेल की शुरुआत 8 जनवरी को हुई थी, और यहां से ओप्पो के स्मार्टफोन्स को काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है. कंपनी ने इस सेल की टैगलाइन ‘Celebrate New Year with OPPO’ रखी है. सेल से ग्राहक HDFC Bank, ICICI Bank, SBI card पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके अलावा सेल में No Cost EMI, Exchange Offer और Prepaid Offer भी दिया जा रहा है.सबसे पहले बात करें Oppo F17 की तो इसे Ultra Sleek Leather-Feel Body को 20,990 रुपये के बजाए 16,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन पर 9 महीने तक के लिए No Cost EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है. वहीं Oppo F17 Pro Special Edition को 26,990 रुपये के बजाए 21,490 रुपये में घर लाया जा सकता है. इस फोन में 6.4 इंच का सुपर AMOLED Display दिया गया है. फोन पर 9 महीने तक के लिए No Cost EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है.सेल में Oppo A53 को 15,990 रुपये के बजाए 12,990 रुपये में घर लाया जा सकता है. इस फोन में 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है. वहीं Oppo Find X2 को ग्राहक 69,990 रुपये के बजाए 64,990 रुपये में घर लाया जा सकता है. दी गई जानकारी के मुताबिक फोन पर 13,000 रुपये की अडिशनल प्रीपेड छूट दी जा रही है.Oppo A12 को ग्राहक 11,990 रुपये के बजाए 11,490 रुपये में घर ला सकते हैं. इस फोन में AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है. वहीं AI ट्रिपल रियर कैमरे वाले Oppo A15 को 12,990 रुपये के बजाए 9,490 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.ओप्पो के इस सेल में Oppo F17 Pro को 25,990 रुपये के बजाए 21,490 रुपये की कीमत में घर लाया जा सकता है. ये फोन 30W VOOC फ्लैश चार्ज 4.0 के साथ आता है. Oppo A11k को 10,990 रुपये के बजाए 8,490 रुपये में घर लाया जा सकता है फोन में AI डुअल रियर कैमरा है.