इस दिन लॉन्च होंगे Oppo Find X5 Series के स्मार्टफोन, जानें क्या होंगे फीचर्स और कीमत

OPPO Find X5 Series Launch and Price: OPPO ने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन की सीरीज Oppo Find X5 Series लॉन्च करने जा रहा है. ओप्पो फाइंड एक्स 5 सीरीज के फोन 24 फरवरी को पेश किए जाएंगे. इस दिन कंपनी Oppo Find X5 और Find X5 Pro स्मार्टफोन को मार्केट में उतारेगी. ओप्पो ने इन फोन के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पल जानकारी शेयर की है तथा कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं. Oppo Find X5 Series के स्मार्टफोन में MariSilicon X imaging neural प्रोसेसिंग यूनिट (NPU) लगी होगी.

Oppo Find X5 स्मार्टफोन में 6.55-इंच की full-HD+ AMOLED फ्लैट स्क्रीन होगी. बताया जा रहा है कि यह फोन Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर से लैस होगा. इस मोबाइल फोन में 4,800mAh बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है. ओप्पो इसे 80W SuperVOOC चार्जिंग का नाम देगा. यह चार्जिंग स्पीड ओप्पो के OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन में दी हुई है.

Oppo Find X5 सीरीज में धांसू कैमरे लगाए गए हैं. फोन के फ्रंट में 32- मेगापिक्सल का Sony IMX615 सेल्फी कैमरा होगा. फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है. इसमें 50MP Sony IMX766 का प्राइमरी शूटर, 50MP IMX766 अल्ट्रा-वाइड सेंसर और साथ में 13MP S5K3M5 सेंसर 2x जूम दिया हुआ है.

Are you ready to #EmpowerEveryMoment? OPPO’s next-gen flagship experience is almost here.

Save the date 👉 February 24, 2022.#OPPOFindX5Series

— OPPO India (@OPPOIndia) February 17, 2022