Oppo K10 और Enco Air 2 की पहली सेल आज, एक साल के लिए फ्री मिलेगा Disney+Hotstar

ओप्पो के नए प्रोडक्ट ओप्पो K10 और एन्को एयर 2 को 23 मार्च को लॉन्च किया गया है, और इनको पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. सेल दोपहर 12:30 बजे फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑफिशियल स्टोर पर शुरू होगी. नए Oppo K10 की कीमत 14,990 रुपये इसके 6GB + 128GB वेरिएंट के लिए 16,990 रुपये इसके 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए है. वहीं ओप्पो Enco Air 2 TWS ईयरबड्स की कीमत 2,499 रुपये रखी गई है.

मिलेंगे ये धांसू ऑफर्स: कंपनी ओप्पो K10 पर SBI डेबिट/क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांसैक्शन पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, और Standard Chartered और Bank of Baroda क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. ओप्पो K10 पर फ्लिपकार्ट 1-साल का Disney+Hotstar सब्सक्रिप्शन और 3 महीने का No Cost EMI.

ओप्पो K10 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. दूसरी तरफ एन्को एयर 2 में 13.4mm का डायनेमिक ड्राइवर्स, 24 घंटे की लॉन्ग लाइफ बैटरी लाइफ, AI नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

ओप्पो K10 में 6.59-इंच का फुल-एचडी + (2412×1080 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और ऊपर-बाईं ओर होल-पंच कटआउट दिया गया है. ये फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ColorOS 11.1 out of the box पर काम करता है.

मिलेगी 8GB तक RAM

Oppo K10 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC है जिसे 8GB और 128GB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. फोन रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो आइडव स्टोरेज का इस्तेमाल करके रैम क्षमता को 5GB तक बढ़ा देता है.

कैमरे के तौर पर इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है. कैमरा ऐप में नाइटस्केप मोड, नाइट फिल्टर, ब्यूटिफिकेशन, डैजल कलर मोड, पैनोरमा मोड, वीडियो फिल्टर आदि जैसे मोड शामिल हैं.

पावर के लिए Oppo K10 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W के SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. धूल और पानी से बचाव के लिए इस स्मार्टफोन में IP5X और IPX4 रेटिंग भी है. दूसरी तरफ बात करें Enco Air 2 की तो ग्राहकों को इसमें 94ms low-latency, IPX4 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग, AI नॉइस कैंसेलेशन, AAC / SBC codecs सपोर्ट, और एक USB Type-C पोर्ट मिलता है.

