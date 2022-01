4 फरवरी को लॉन्च होंगे Oppo Reno 7 Series के स्मार्टफोन, 90 डिग्री एंगल वाला कैमरा

OPPO Reno 7 Series Smartphones Launch Date: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो की नई रेनो 7 सीरीज अगल हफ्ते लॉन्च होने जा रही है. ओप्पो रेनो 7-सीरीज में दो स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 7 (OPPO Reno 7) और ओप्पो रेनो 7 प्रो (OPPO Reno 7 Pro) बाजार में पेश किए जाएंगे. OPPO Reno 7 सीरीज के स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हो चुके हैं. अब इन्हें भारत के बाजार में उतारा जाएगा.

ओप्पो 7 प्रो में सोनी आईएमएक्स 709 सेंसर (IMX 709 Ultra Sensing) मिलेगा. दावा किया जा रहा है कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला यह पहला सेंसर होगा. ओप्पो ने पोर्टेट कैपिबिलिटीज के बारे में भी बताया है. यह स्मार्टफोन ओर्बिट ब्रीथिंग लाइट के साथ आएगा, जो यूजर्स को कम रोशनी होने पर जानकारी देगा. OPPO Reno 7 स्मार्टफोन की मोटाई 7.45 एमएम की है और यह रेनो सीरीज का अब तक सबसे स्लिम स्मार्टफोन है.

रेनो कैमरा सिस्टम (Reno Camera System)

ओप्पो रेनो 7 प्रो फोन के कैमरे की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस पैनल में 32 मेगापिक्सल का सोनी Sony IMX709 अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा दिया गया है. इसमें फ्लैगशिप सोनी आईएमएक्स 766 सेंसर वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा. कहा जा रहा है कि यह कैमरा सेंसर दूसरे मोबाइल कैमरों की तुलना में रोशनी से प्रति 60 प्रतिशत ज्यादा सेंसिटिव है. रेनो के फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 90 डिग्री तक का एंगल प्राप्त होगा.

साथ ही इसमें बोकेह फ्लेयर पोर्टेट वीडियो का फीचर मिलेगा, जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट को पहचानने की ताहत है.

ओप्पो रेनो 7 प्रो के फीचर्स (OPPO Reno 7 Pro Features)

OPPO Reno 7 Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ओप्पो रेनो 7 प्रो 5जी में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है. इसका रेजोल्यूशन 1080×2400 पिक्सल है. इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है. इसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है.

OPPO Reno 7 Pro 5जी स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 मैक्स प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 12 जीबी रैम भी मिलेगी. इस मोबाइल फोन में 4500एमएएच की डुअल सेल बैटरी मिलती है, जो 65वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसमें ओप्पो का वूक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी.

#OPPOReno7Series launching on 4th Feb.

With starry design and exceptional camera capabilities innovated by OPPO, #ThePortraitExpert is here to rule the world of portrait videography with you.

Stay tuned to know more!

— OPPO India (@OPPOIndia) January 24, 2022